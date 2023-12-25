الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن انضمامها كعضو كامل في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ)وهو مؤسسة غير ربحية ومركز فكر (Think Tank) وأبحاث يركز على قضايا الطاقة والاقتصاد والبيئة.

ستسمح العضوية لشركة أكوا باور بالاستفادة من خبرة IEEJ في تحليل مشاكل الطاقة وتقديم حلول مبنية على البيانات. بموجب العضوية تحصل أكوا باور على حق الوصول إلى موارد قيمة مثل قاعدة بيانات IEEJ الواسعة من الأبحاث الأصلية التي ستمكنها من تعزيز تركيزها على الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، المتوافقة مع التزام الشركة بالمبادرات الصديقة للبيئة. كما تعزز العضوية قدرة أكوا باور على البقاء في طليعة أبحاث الطاقة وتسهم في التزام الشركة بدعم التقدم والتطور المستدامين.

وقد تم الإعلان عن عضوية أكوا باور في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ) خلال المنتدى السعودي الياباني للاستثمار - وهو حدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات السعودية واليابانية - والذي عقد في الرياض في 25 ديسمبر 2023.

وفي هذه المناسبة قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "نحن سعداء بشأن انضمامنا لعضوية معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ)، وستمكننا هذه العضوية من المشاركة الفعالة في تطوير تقنيات الطاقة الخضراء، وبالتالي تسريع تحول الطاقة والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة".

تأسس معهد اقتصاديات الطاقة الياباني IEEJ في عام 1966 في اليابان بصفته مؤسسة غير ربحية لإجراء البحوث المتعلقة بالطاقة والبيئة والتعاون الدولي، ويهدف المعهد، مدعوماً من 100 شركة عضواً، في دعم النمو الصحي لصناعات الطاقة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتطوير السياسات والحلول المتعلقة بالطاقة. وقد وسع المعهد نطاق المواضيع التي يغطيها، ليشمل التحديات الجيوسياسية والبيئية، بما فيها دراسات المتعلقة بالطاقة في الشرق الأوسط.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 77 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 310.5 مليار ريال سعودي (82.8 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 53.69 جيجاواط من الكهرباء و7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com

للمعلومات الإعلامية:

يحيى حميد الدين، مدير عام تنفيذي – الاتصال المؤسسي - YHamidaddin@acwapower.com

محمد الحسن، مدير الإعلام المحلي والإقليمي – الاتصال المؤسسي - Moalhasan@acwapower.com