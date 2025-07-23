دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: هَيَّأت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" امكانات تمويلية لتعزيز حركة التجارة بأكثر من مليار دولار أمريكي كرأس مال عامل للشركات في الأسواق الناشئة، مما ساهم في سد فجوة التمويل التي تُعاني منها التجارة العالمية وفي ضمان استمرارية حركة البضائع في ظل بعضٍ من أكثر التحديات الاقتصادية صعوبةً في العالم.

تحقق هذا الإنجاز بفضل الدمج بين عمليات الإقراض الخاصة بمجموعة موانئ دبي العالمية وشراكاتها مع أكثر من 32 مؤسسة مالية حول العالم، بما في ذلك جي بي مورغان، وستاندرد بنك، ونيد بنك، وغيرها من المؤسسات الكبرى. وتساهم حلول التمويل التي تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب القدرات اللوجستية للمجموعة، في تقليل المخاطر وتحسين فرص الحصول على رأس المال للشركات من كافة الفئات التي تعاني من نقص الخدمات التمويلية، مما يعني تقليل العوائق أمام حركة التجارة الدولية.

ومن خلال الجمع بين مبادرات تمويل التجارة وباقات الخدمات اللوجستية، توفر "دي بي ورلد" للشركات التمويل والوضوح والشفافية الفورية في سلاسل التوريد الخاصة بها. ويساعد هذا النموذج المتكامل المُقرضين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، مما يُتيح لهم الحصول على رأس المال حيث تشتد الحاجة إليه. كما أثبتت محفظة تمويل التجارة العالمية التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية قدرتها على بناء سجل قروض قوي بأصول عالية الجودة، متفوقةً بذلك على المعايير المتعارف عليها في القطاع اللوجستي، مما يعزز فعالية هذا النموذج المدمج والقائم على البيانات.

وقد ساهمت خدمات تمويل التجارة العالمية من مجموعة موانئ دبي العالمية حتى الآن في تمكين التجارة عبر أفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا، داعمةً قطاعاتٍ تشمل الزراعة والمعادن والسيارات والأعمال الهندسية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يؤكد نمو أعمالنا في مجال تمويل التجارة دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمحفز لحركة لتجارة العالمية. ومن خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية، نتمكن من المساهة في بناء منظومة تجارية أكثر شمولية ومرونة".

وأكد سنان أوزجان، الرئيس التنفيذي الأول في مجموعة موانئ دبي العالمية للتمويل التجاري، استمرار جهود "دي دي ورلد" في تسهيل التدفق التجاري، وقال: "تُعدّ التجارة العابرة للحدود محرك النمو الاقتصادي عالمياً، إلا أن الحصول على تمويل ميسور التكلفة لا يزال يُشكّل عائقاً ضخماً أمام العديد من الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة. ويعكس وصولنا إلى هذا الإنجاز البالغة قيمته مليار دولار أمريكي التزامنا بتحسين هذا الوضع. فمن خلال منصة مجموعة موانئ دبي العالمية لتمويل التجارة، تمكّنا من تأسيس شبكة تربط الشركات برأس المال، وتبسيط عملية التمويل، وتمكين التجارة من التدفق بشكل أكثر موثوقيةً على النطاق العالمي."

الجدير بالذكر أن الفجوة التمويلية في التجارة العالمية، والتي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي (المصدر: استبيان بنك التنمية الآسيوي)، تحد من الفرص المتوفرة للشركات في الاقتصادات النامية، وخاصة تلك التي لا تستطيع الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب سجلها الائتماني المحدود، أو نقص الضمانات، أو الميزانيات العمومية الضعيفة التي تصنفها على أنها عالية المخاطر.

لمزيد من المعلومات حول اسهامات مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في تطوير وإرساء معايير الابتكار ورسم مشهد التجارة والأعمال اللوجستية العالمية، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.dpworld.com

نبذة عن منصة "دي بي ورلد" للتمويل التجاري

تهدف منصة "دي بي ورلد" للتمويل التجاري إلى مساعدة الشركات على النمو من خلال توفير رأس المال العامل الضروري للتجارة. ونستفيد من البنية التحتية لمجموعة موانئ دبي العالمية ومنظومتها المتكاملة لتحقيق الشفافية والوضوح والبيانات والتحكم في الشحنات، والحد من المخاطر الكامنة في تمويل التجارة الدولية. يتيح لنا نموذجنا المتمثل في دمج حلول تمويل التجارة ضمن منظومة موانئ دبي العالمية توفير التمويل التجاري للشركات، سواءً بشكل مباشر أو بالتعاون مع المؤسسات المالية الشريكة، وتمكين تدفق تجاري سلس.

منذ انطلاقها في يوليو 2021، أقامت منصة "دي بي ورلد" للتمويل التجاري شراكات مع 32 مؤسسة مالية، وموّلت تجارةً تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي. حصلت منصة "دي بي ورلد" للتمويل التجاري (شركة موانئ دبي العالمية للخدمات المالية المحدودة) على ترخيص الإقراض في يونيو 2022، وتعمل على توفير الائتمان عبر حلول رأس المال العامل المهيكلة قصيرة الأجل. تشارك منصة "دي بي ورلد" للتمويل التجاري في إدارة المخاطر مع جهات الإقراض الحالية على المنصة لضمان تلبية متطلبات رأس المال العامل للمتعاملين بشكل كافٍ.

تُشغّل هذه المنصة شركة موانئ دبي العالمية للخدمات المالية المحدودة، التي تُنظّم وتُقدّم الائتمان للمتعاملين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تُنظّم شركة موانئ دبي العالمية للخدمات المحدودة الائتمان للمتعاملين خارج دولة الإمارات.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 115000 موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالإبداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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