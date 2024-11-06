الرياض - وقع صندوق العمل "تمكين" مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من انطلاق ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية.



ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، وسعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين".

وترعى "تمكين" مشاركة المؤسسات البحرينية في هذا الحدث الأبرز من نوعه على المستوى الإقليمي بالشراكة مع "صادرات البحرين"، وذلك كجزء من جهود "تمكين" في دعم مشاركة المؤسسات البحرينية في المحافل الإقليمية والدولية التي تعتبر منصة رائدة للمؤسسات لعرض أعمالها أمام قاعدة واسعة من الشركاء والعملاء والمستثمرين الإقليميين والدوليين بما في يزيد من فرصها في عقد الشراكات، والتوسع بأعمالها.

وستسهم هذه الاتفاقية في توطيد أصر التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال توظيف عدد من برامج "تمكين" والتي تتضمن "برنامج التدريب العملي العالمي" الذي يستهدف تطوير الخبرة العالمية للكوادر الوطنية بهدف إكسابهم المهارات التي يحتاجونها لتسريع التطور المهني، من خلال تجربة التدريب الدولية مع شركات رائدة عالمياً.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توظيف "برنامج الامتياز التجاري" أحد برامج "تمكين" الرئيسية لدعم عملية تبادل العلامات التجارية للامتياز التجاري بين الطرفين الراغبين في التوسع محلياً ودولياً، ومهارات تطوير وتنمية الكفاءات وبناء القدرات.

هذا إلى جانب تبادل المعلومات حول السياسات والتدابير والتطبيقات التي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين الجهات الوطنية الداعمة المتخصصة في المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ويعد ملتقى بيبان 24 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في المملكة العربية السعودية أحد أكبر الفعاليات التي تعنى برواد الأعمال في العالم، جامعاً تحت مظلته ما يزيد على 250 متحدثاً و150 جهة ممكنة، مقدماً أكثر من 420 ورشة عمل، بهدف تحفيز أصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، والالتقاء بالخبرات المحلية والعالمية؛ لتعزيز القطاع الخاص وحث ثقافة الابتكار والدخول لعالم ريادة الأعمال.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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