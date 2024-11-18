أعلن صندوق العمل (تمكين) عن بدء فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2024 - أحد مبادرات الشبكة العالمية لرواد الأعمال - (GEN) تزامنا مع الاحتفاء العالمي السنوي بهذه المبادرة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى استعراض أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم، واستضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال ذوي التجارب الملهمة.

وسيتم التعاون مع عدد من الجهات المحلية لتقديم فعاليات متنوعة في الفترة 17-24 نوفمبر 2024، تشمل ورش عمل تخصصية وحلقات نقاشية وحوارية مع عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات لا سيما القطاعات الرئيسية، مع التركيز على مستجدات هذه القطاعات كقطاع التصنيع، والقطاع الإبداعي، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات البحرينية على أخذ أولى خطوات التوسع نحو الأسواق الإقليمية لا سيما السوق السعودي المجاور.

وفي هذا الصدد أكّد السيد عصام حمّاد المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في تمكين، ومدير فرع مملكة البحرين للمنظمة العالمية لريادة الأعمال (GEN) استمرار دعم تمكين لفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وصرّح قائلا: "يأتي احتفاؤنا بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال سنويا بهدف تعزيز دور مكونات المنظومة الريادية بالمملكة، وإبراز الجهود التي تساهم في دعم كافة فئات المجتمع الذين يمتلكون أفكار ريادية ولديهم الرغبة في تحويل تلك الأفكار إلى مشاريع تجارية تسهم في توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية، وتحقيق الازدهار للاقتصاد الوطني."

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع التزام تمكين بدعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال المبادرات وبرامج الدعم المتخصصة التي من شأنها مساعدة رواد الأعمال في تطوير مشاريعهم وتوسعتها، واكتساب المعرفة والمهارات الريادية، وجمع التمويل اللازم لتحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال.

وتعد مبادرة "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" حدثًا سنويًا تحتفي به أكثر من 170 دولة، ويهدف إلى جمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار وغيرهم من ذوي العلاقة لتبادل الخبرات الريادية والمساهمة في إيجاد الحلول التي تسهم في إثراء الثقافة الريادية وتحقيق نجاح واستدامة المشاريع التجارية مما يسهم في تحقيق النماء الاقتصادي.

على الراغبين في حضور فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني والتسجيل في الفعاليات المتنوعة. كما بالإمكان معرفة المزيد من التفاصيل عبر قنوات تمكين الرسمية وجميع الجهات المشاركة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

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