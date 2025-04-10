تأتي هذه السياسات والحوافز تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.

زيادة دعم الموظفين من ذوي الهمم ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، بنسبة 10 % لكل سنة خلال فترة الدعم.

إنفاذاً لتوجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بتطوير برامج صندوق العمل "تمكين" لتصل لجميع فئات المجتمع، أعلن الصندوق عن اعتماد سياسات وحوافز جديدة مخصصة لذوي الهمم ضمن البرنامج الوطني للتوظيف. وتأتي هذه الحوافز تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، وأولويات الصندوق في جعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.

من خلال اعتماد هذه الحوافز ستقدم "تمكين" الدعم لأجور الموظفين في القطاع الخاص من ذوي الهمم بنسبة إضافية تبلغ 10% لكل سنة خلال فترة الدعم، الأمر الذي سيشكل حافزًا إضافيًا يعزز من فرص التوظيف لذوي الهمم. وعلاوة على ذلك، تتوافق هذه المبادرة مع أحد أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمتمثل في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالرفاهية في جميع الأعمار، بما في ذلك ذوو الهمم، وهو ما يتماشى مع توجه مملكة البحرين لتعزيز التنمية المستدامة والدفع بتحقيق أهدافها من خلال مختلف البرامج والمبادرات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف تماشيًا مع أولويات "تمكين" الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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