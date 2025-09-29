​​​​​العصيمي: إن لجهود منظومة سوق المال المتواصلة أثراً مباشراً في ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في السوق

مدينة الكويت، في إطار مساعيها المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية سوق المال الكويتي، أعلنت بورصة الكويت عن تمديد ساعات التداول المستمر لمدة نصف ساعة إضافية ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، لتصبح فترة التداول المستمر من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 بعد الظهر، على أن تتم جلسة مزاد الإغلاق من الساعة 1:00 إلى الساعة 1:10 بعد الظهر، وينتهي التداول مع جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 1:10 إلى الساعة 1:15 بعد الظهر.

ذلك ويسهم تمديد ساعات التداول في رفع كفاءة السوق من خلال منح المستثمرين وقتاً أطول للتفاعل مع تطورات السوق وتنفيذ أوامرهم، بما يعزز حجم التداولات ويزيد من عمق السوق وينعكس على شفافية الأسعار واستقرارها. كما يساهم تمديد ساعات التداول في تعزيز مستويات السيولة من خلال مواءمة أوقات السوق الكويتي مع الأسواق العالمية، الأمر الذي يوسع قاعدة المستثمرين، ويرسخ جاذبية سوق المال الكويتي، ويدعم قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

تعديل مزاد الإغلاق لتعزيز فرص مشاركة المستثمر المؤسسي

كما تم تعديل آلية مزاد الإغلاق، حيث وافقت هيئة أسواق المال على تعديل كتاب قواعد البورصة بهذا الشأن، مع إتاحة إمكانية تعديل أوامر البيع والشراء طوال فترة المزاد البالغة عشر دقائق، وتقليص مدة الإغلاق العشوائي لتصبح في آخر 30 ثانية بدلاً من آخر دقيقتين، وذلك بهدف مواءمة سوق المال الكويتي مع الأسواق الناشئة في المنطقة والأسواق العالمية. كما يمنح هذا التعديل مرونة أكبر للمستثمرين ويعزز حرية تفعيل آلية التداول.

تعاون وثيق بين منظومة سوق المال

تأتي هذه التعديلات بعد إجراء سلسلة من الاختبارات الفنية الموسعة بين أطراف منظومة سوق المال لضمان جاهزية الأنظمة التقنية لاستيعاب التمديد والآلية الجديدة لمزاد الإغلاق دون التأثير على سرعة تنفيذ الأوامر وكفاءتها.

تعليقاً على القرارات، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت السيد/ محمد سعود العصيمي: "تلتزم منظومة سوق المال، بقيادة هيئة أسواق المال وبتعاون وثيق مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والبنوك والوسطاء، بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بالكفاءة والمصداقية والقدرة على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. ويجسد قرار تمديد ساعات التداول وتعديل آلية مزاد الإغلاق هذا الالتزام، حيث يمنح المستثمرين بيئة أكثر مرونة، ويتيح لهم إمكانية تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية بفعالية. كما تعكس هذه الخطوة حرص المنظومة على موائمة السوق الكويتي مع متطلبات مؤشرات الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين، بما يعزز مكانته كوجهة مالية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي."

واختتم العصيمي تصريحه، قائلا: "أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال وجميع الشركاء على تعاونهم وجهودهم الحثيثة، والتي تؤكد التزام منظومة السوق بمواصلة العمل كفريق واحد لتعزيز جاذبية السوق الكويتي ورفع قدرته التنافسية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مالية إقليمية جاذبة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة سيكون لها أثر مباشر في ترسيخ ثقة المستثمرين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في السوق."

تواصل الجهود لبناء سوق مال قوي

في إطار استراتيجيتها لبناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية يلبي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، دشنت منظومة سوق المال الكويتي، بقيادة هيئة أسواق المال، الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق في يوليو الماضي، والتي شملت منظومة الوسيط المركزي (CCP)، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي "كاسب"، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى "وسيط مؤهل"، إلى جانب إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة. ومن المتوقع أن يتم طرح منتجات وخدمات أخرى بما يخص صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك) خلال هذا العام.

لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:

يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.

وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.

وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة».

