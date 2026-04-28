يتيح مخطط شهادات الطاقة النظيفة للجهات العاملة في أبوظبي إزالة الكربون من استهلاكها للطاقة وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وللعام الرابع على التوالي عن تمديد اتفاقية الشراكة في مجال الطاقة النظيفة مع ميديكلينيك الشرق الأوسط، إحدى أكبر الجهات الطبية الرائدة في الدولة، لضمان الاستمرار في تزويد كافّة المستشفيات والعيادات التابعة لميديكلينيك في أبوظبي والعين بالطاقة النظيفة، والتي يتم التحقق منها باستخدام شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي.

يعكس تمديد هذه الاتفاقية النجاح الكبير الذي تحققه شركة مياه وكهرباء الإمارات في تمكين الانتقال نحو الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع ضمن القطاعات الحيوية في أبوظبي، حيث تُدير ميديكلينيك الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة ميديكلينيك العالمية، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية الخاصة، 6 مستشفيات وأكثر من 27 عيادة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتقدِّم رعاية طبية عالمية المستوى، مع تبنّي نهج مسؤول بيئيًا. ومن خلال استخدام شهادات الطاقة النظيفة لخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملموس في أبوظبي، تُؤكّد ميديكلينيك إدراكها لأهمّيّة الصحة البيئية وأثرها المباشر على الصحّة العامّة.

تُسلّط هذه الشراكة الضوء على أهمية العمل المناخي القائم على العلم والقابل للقياس، حيث تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات وميديكلينيك الشرق الأوسط قرارات خفض الانبعاثات المبنية على الأدلة، من خلال الاعتماد على الإطار المتين القائم على البيانات لمخطط شهادات الطاقة النظيفة، بما يعود بالنفع على الأرض والسُّكّان معًا.

وفي هذا السياق قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات: "تسهم ميديكلينيك الشرق الأوسط بشكل واضح في تعزيز مساعي الانتقال نحو الطاقة النظيفة في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، لتصبح أول مؤسسة رعاية صحية تعتمد مخطط شهادات الطاقة النظيفة، ويعكس تمديد الشراكة للعام الرابع على التوالي ريادتها المستمرة في هذا المجال، كما يعكس أهمية مخطط شهادات الطاقة النظيفة في تمكين المؤسسات من ترجمة تطلعاتها بشأن المناخ إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، والإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة باستخدام معيار معترف به دوليًا".

ومن جانبه قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: "تدرك ميديكلينيك الشرق الأوسط بصفتها الجهة الرائدة في الرعاية الصحية، ارتباط صحة المجتمعات بصحة بيئتنا ارتباطًا وثيقًا. ويؤكد تجديد شراكتنا في مجال الطاقة النظيفة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات للعام الرابع على التوالي التزامنا بتحقيق استدامة عملياتنا. من خلال توثيق استهلاكنا للكهرباء النظيفة عبر شهادات الطاقة النظيفة، نتخذ خطوات ملموسة وقائمة على العلم لتقليل بصمتنا الكربونية وتحديد معايير المسؤولية البيئية داخل قطاع الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي.

تُعد شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة، الأداة المعتمدة الوحيدة في أبوظبي لتوثيق الفوائد البيئية والاقتصادية لاستهلاك الطاقة النظيفة، وتتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC). وبصفتها المسجّل الوحيد ومشغّل المزادات، تتيح شركة مياه وكهرباء الإمارات السبل لكافة الجهات من أجل تبنّي الطاقة المتجددة والنظيفة في عملياتها، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، والبنية التحتية الرقمية، وتجارة التجزئة، والضيافة، والصناعات الثقيلة، مما يمكّن المشاركين من تحسين بصمتهم البيئية والامتثال لمعاييرالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الدولية.

لمزيد من المعلومات حول مخطط شهادات الطاقة النظيفة، أو للمشاركة في المزادات القادمة زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae/cleanenergycertificates أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae.

نبذة عن شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما

تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعةلـ "القابضة (ADQ)"، مستثمر سيادي يركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae

عن ميديكلينيك الشرق الأوسط

ميديكلينيك الشرق الأوسط هي مزود رائد لخدمات الرعاية الصحية الخاصة المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتها جزءًا من مجموعة ميديكلينيك الدولية، وهي مجموعة رعاية صحية عالمية تعمل في سويسرا وجنوب أفريقيا والإمارات، تجمع ميديكلينيك الشرق الأوسط بين الخبرات الطبية العالمية والالتزام المحلي القوي بتقديم رعاية تركز على المريض.

ومن خلال شبكة تضم 6 مستشفيات و25 عيادة ومركزين لغسيل الكلى، وأكثر من 978 سريرًا للمرضى الداخليين في أبوظبي ودبي والعين والظفرة، تقدم ميديكلينيك الشرق الأوسط خدمات شاملة تغطي مستويات الرعاية الأولية والمتقدمة. وتتميز مرافقها بتجهيزات تكنولوجية متطورة ويعمل بها فريق عالي التأهيل من المتخصصين الملتزمين بالتميز السريري والسلامة وجودة الخدمة.

ولا تقتصر طموحات ميديكلينيك على علاج الأمراض فحسب؛ بل من خلال الاستثمار في الابتكار، وتنمية الكوادر الطبية، ووضع تجربة المريض في صميم عملياتها، تسعى المجموعة إلى الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في المنطقة وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات التي تخدمها.