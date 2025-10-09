دبي: أعلنت مجموعة السعيدي، المتخصصة في توزيع لإطارات الصناعية وإطارات الطرق الوعرة في دولة الإمارات، عن تمديد عقدها الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدراهم مع شركة "دناتا"، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، لمدة خمس سنوات إضافية.

وبموجب الاتفاقية، ستواصل مجموعة السعيدي تقديم مجموعة متكاملة من حلول الإطارات — تشمل التوريد والإصلاح وخدمات التركيب — لأكثر من 2,300 عربة آلية و8,300 عربة غير آلية تُشغّلها "دناتا" في مطار دبي الدولي، ومطار دبي وورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

وفي إطار هذه الشراكة، ستواصل مجموعة السعيدي أيضاً إدارة المستودع الرئيسي للإطارات الواقع داخل منشأة "دناتا للخدمات الفنية" في مطار دبي الدولي. وسيتولى فريقها الفني تقديم خدمات تركيب وصيانة الإطارات لأسطول "دناتا" الواسع من المركبات والمعدات المستخدمة في المناولة الأرضية للطائرات، ونقل الركاب والبضائع، وخدمات تموين الرحلات الجوية.

ويعكس هذا التجديد رضا "دناتا" عن النتائج المُحققة بموجب العقد، والتي أسهمت في تعزيز السلامة، وتقليل فترات التعطّل، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في كلا المطارين.

وتتطلع مجموعة السعيدي إلى مواصلة الاستثمار في التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة التي من شأنها تعزيز أداء الإطارات ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يدعم قدرة "دناتا" على تقديم خدمات مناولة أرضية عالمية المستوى.

وبهذه المناسبة، قال روبرت باول، نائب رئيس منشأة دناتا للخدمات الفنية في الإمارات واستراتيجية "معدات الدعم الأرضي" العالمية في "دناتا": "يُعد اختيار الإطارات وقابليتها للخدمة من العوامل الأساسية في تعزيز سلامة وكفاءة الأداء التشغيلي والمالي لأسطولنا. وقد أثبتت مجموعة السعيدي خبرتها الفنية وقدرتها التجارية وكفاءتها في دعم مجموعة واسعة من إطارات معدات الدعم الأرضي المتخصصة. وسنواصل بدورنا الاستثمار في البنية التحتية والمعدات لضمان تقديم خدمات آمنة وفعّالة وموثوقة عبر عملياتنا كافة".

وقال أنيش مالاتيري، العضو المنتدب لمجموعة السعيدي: "يسعدنا أن تقوم دناتا بتمديد شراكتها معنا لمدة خمس سنوات إضافية، لتشمل العمليات التشغيلية في كل من مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال. تمثل هذه الاتفاقية دليلاً على الثقة التي وُضعت بنا على مدى أكثر من ثلاثة عقود. ونحن ماضون في التزامنا بتقديم أعلى المعايير على صعيد حلول الإطارات والخدمات والابتكارات. ومن خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والحلول القائمة على الكفاءة التشغيلية، سنعزز من قدرة دناتا على خدمة مطارات دبي الرائدة عالمياً".

وتقوم مجموعة السعيدي حالياً بتوريد وتركيب إطارات من أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك سوليديل، ميشلان، تراينغل، جوديير، كونتيننتال، يوكوهاما، رادر فوغل، بريدجستون، تي في إس يوروجريب، ودوروتراك، وذلك عبر أسطول مركبات دناتا في المطارات.

نبذة عن دناتا:

"دناتا" هي مزوّد عالمي رائد لخدمات السفر والطيران. تأسست في العام 1959، تقدم دناتا خدمات عالية الجودة في المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست. وتعاملت فرق دناتا خلال السنة المالية 2024/ 2025 مع أكثر من794,000 رحلة طيران، ونقلت 3.1 ملايين طن من البضائع، وحمّلت 114 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية أساسية لخدمات السفر TTV بقيمة 2.6 مليار دولار.

نبذة عن مجموعة السعيدي:

تُعد مجموعة السعيدي أكبر موزّع للإطارات الصناعية وإطارات الطرق الوعرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الموزّع الحصري في الدولة لعدد من العلامات التجارية العالمية المرموقة مثل إطارات كامسو سوليديل، ونيكسن وتراينغل، و"إم آر في" للسيارات العادية والدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة، و"تي في إس يوروجريب" و بطاريات "باور زون"، ومنتجات TECH، وإطارات رادر فوغل. ومن خلال ثمانية مراكز خدمة متطورة تنتشر في دبي وأبوظبي تحت علامتها التجارية "سعيدي برو"، تقدّم المجموعة خدمات الإطارات والصيانة المرتبطة بها لمختلف أنواع المركبات، بما في ذلك السيارات، ومركبات الدفع الرباعي، والشاحنات الخفيفة، والحافلات، والرافعات الشوكية، والشاحنات الثقيلة. كما توفّر حلولاً شاملة لإدارة الأساطيل لصالح كبار مشغلي الأساطيل في الدولة، بدعم من أسطول متخصص من مركبات الخدمة المتنقلة. وتُعد مجموعة السعيدي أيضاً وكيلاً رئيسياً لعدد من العلامات التجارية العالمية الرائدة مثل ميشلان، يوكوهاما، بريجستون، دنلوب، جوديير، كونتيننتال وبيريلي.

