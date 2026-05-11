دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تلر، مزوّد خدمات الدفع المرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن شراكة استراتيجية مع جيديا، إحدى الشركات البارزة في منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات. ويأتي هذا التعاون بهدف تعزيز الخدمات المقدّمة للتجار ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية في معالجة المدفوعات عبر مختلف القنوات.

تقود تلر مشهد المدفوعات عبر بوابة دفع مملوكة بالكامل وبنية تحتية متطورة تمكّن التجار من تحقيق سرعة أعلى، واعتمادية أكبر، وتحكم كامل في كل معاملة مما يمكنها من تقديم حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. وتمتد هذه القوة عبر نقاط البيع الذكية داخل المتاجر من جيديا، لتقديم تجربة دفع موحّدة وآمنة وسلسة عبر جميع القنوات.

قال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر:

"لا تقتصر هذه الشراكة على مجرد تعاون، بل تمثل محطة استراتيجية تعيد رسم ملامح مشهد المدفوعات في المنطقة. فهي تعزز ريادة تلر في قيادة مستقبل المدفوعات. ومن خلال بوابتنا المملوكة بالكامل وبنيتنا التحتية المتقدمة، نمكّن التجار من تنفيذ عمليات دفع أسرع وأكثر ذكاءً وسلاسة عبر جميع القنوات، مع تحكم كامل وأداء أعلى وثقة تدعم نموهم." وأضاف العلمي: "ومع إضافة حلول نقاط البيع الذكية داخل المتاجر من جيديا، نرسّخ منظومة مدفوعات موحّدة ومتكاملة، جاهزة للمستقبل ومصممة لقيادة النمو في اقتصاد رقمي متسارع".

أضاف بانكاج كوندرا، الرئيس التنفيذي لشركة جيديا:

"في جيديا، نلتزم بتبسيط وتعزيز الطريقة التي تقبل وتدير بها الشركات المدفوعات. يجمع تعاوننا مع تلر بين نقاط قوة متكاملة لإنشاء منظومة تجارة موحدة وسلسة، تمكّن التجار من مرونة أكبر، وفهم أعمق لأداء أعمالهم، والقدرة على التوسع بثقة في اقتصاد رقمي سريع التطور."



ومن خلال قيادة هذا التعاون، تعزز تلر مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع المدفوعات، وتواصل الإسهام في تطوير منظومة الدفع، وتقديم قيمة مضافة للتجار والعملاء والسوق على حد سواء.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وغوغل بي وسامسونج بي وباي بال ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموزQR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلرفايننس". تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSSوشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات الدفع للتجزئة، ومعتمدة كمزوّد تقني لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، من البنك المركزي السعودي (ساما)، بما يعكس التزامها بأعلى المعايير التنظيمية.

www.telr.com

حول جيديا

جيديا هي مجموعة تقنية رائدة في مجال توفير خدمات الدفع المالية ونقاط الدفع الذكية وحلول إدارة الأعمال في قطاع التجزئة والتجارة الرقمية، وتخدم حاليا أكثر من 650,000 تاجر في جميع أنحاء العالم. تأسست المجموعة في عام 2008 م من قبل رائد الأعمال السعودي عبد الله بن فيصل العثمان ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتتوسع دولياً بشكل رئيسي من خلال عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر.

تؤمن جيديا بأن أحدث التقنيات المالية يجب أن تكون متاحة بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، حيث تواصل الشركة التركيز على مهمتها المتمثلة في تمكين التجار بالتقنيات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وقد حصلت جيديا على شهادة رسمية كأفضل مكان للعمل ® (GPTW®) في جميع مكاتبها بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند والتي يعمل فيها أكثر من 2300 موظف.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقعنا الالكتروني www.geidea.net

