دبي، الإمارات العربية المتحدة، حصلت تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على جوائز، على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يعزز ريادتها في قطاع المدفوعات الرقمية ويسرّع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

بعد استيفاء كافة المتطلبات واجتياز كافة عمليات، تمكّن هذه الموافقة شركة تلر من تطوير وتقديم حلول دفع رقمية متقدمة، مما يوفر خيارات مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، كما تعزز مكانتها كمزوّد موثوق لحلول الدفع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع استمرارها في توسيع نطاق خدماتها وتعزيز بنيتها التحتية، تواصل تلر تمكين التجار، ودعم نمو الأعمال، وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.

وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر: "نحن فخورون بثقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فهذا الترخيص يشكّل خطوة محورية تعزز ريادتنا في قطاع المدفوعات الرقمية، ويمثل حافزًا لمواصلة الابتكار وتقديم حلول دفع أكثر تطورًا وأمانًا. نلتزم بتمكين الشركات ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل قائم على المدفوعات غير النقدية."

مع استمرار ازدهار الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل تلر تعزيز ريادتها في قطاع المدفوعات الرقمية، حيث تم إدراجها ضمن قائمة "100 شركة من المستقبل 2024" تقديرًا لجهودها في الابتكار الرقمي، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل. كما تم اختيار تلر ضمن قائمة أفضل شركات التكنولوجيا المالية في فوربس الشرق الأوسط لعام 2025، تأكيدًا على دورها الريادي في قيادة الابتكار وتطوير حلول الدفع الرقمية التي تعزز نمو الأعمال في المنطقة.

تدعم تلر نمو التجارة الرقمية في الإمارات، السعودية، البحرين، والأردن عبر حلول مدفوعات سلسة، إلى جانب خيارات دفع متنوعة تشمل المحافظ الإلكترونية، وطرق الدفع المحلية والعالمية، وخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، وخدمات التمويل، بالإضافة إلى خدمة تسوية آلية وآمنة للدفعات المستحقة لجميع الموردين والوكلاء وغيرهم. وبصفتها بوابة دفع معتمدة من PCI، توفر تلر منصة موحدة لقبول المدفوعات بشكل آمن وفوري عبر الإنترنت، الهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن تجربة دفع رقمية متكاملة وسلسة.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال و Samsung Pay ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لمالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة"تلر اشترِ الآن و ادفع لاحقًا"وبرنامج تمويل التجار "تلر فايننس".

تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأولPCIDSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-انتهى-

#بياناتشركات