هاينينغ – الصين: أعلنت شركة تكنولوجيات الصحراء (Desert Technologies – DT)، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، - أول شركة سعودية تُصنع وتُصدر الألواح الشمسية الكهروضوئية-، عن توقيع اتفاقية توريد استراتيجية مع شركة أسترونيرجي (Astronergy) وذلك لدعم وتزويد مشروع رائد للطاقة الشمسية في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية بوحدات كهروضوئية متقدمة من نوع N-Type وبقدرة إجمالية تبلغ 13 ميجاواط ذروة (MWp).

وقّع الاتفاقية كلٌّ من المهندس محمد جمال باعقيل مدير عام التنفيذ في شركة تكنولوجيات الصحراء، والسيد لين هي المدير العام لشركة أسترونيرجي، في خطوة تمثل محطة مهمة لتعزيز منظومة الطاقة النظيفة في المملكة.

دعم مستهدفات الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030

تنسجم هذه الشراكة بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تواصل تسريع التحول نحو مزيج طاقة متنوع ومستدام. ومن شأن نشر تقنية N-Type المتقدمة من أسترونيرجي أن يسهم في رفع كفاءة المشروع، وخفض التكلفة المستوية للطاقة (LCOE) - وهي أداة رئيسية لتقييم جدوى تقنيات توليد الكهرباء من حيث التكلفة-، وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل في المنطقة الشمالية.

تعاون استراتيجي من أجل مستقبل أكثر استدامة:

من خلال هذا التعاون، تُعزز شركة تكنولوجيات الصحراء مكانتها كمطور ومقاول هندسة وتوريد وبناء (EPC) رائد في قطاع الطاقة النظيفة بالمملكة، بينما تضيف أسترونيرجي خبراتها العالمية في تصنيع الوحدات الكهروضوئية عالية الأداء، بما يضمن للمشاريع المقبلة أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة وفق معايير عالمية.

ويمثل الاتفاق بداية لتعاون أوسع بين الشركتين، بطموح مشترك لتوسيع استخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية عبر قطاعات المنشآت التجارية والصناعية (C&I)، والمشاريع واسعة النطاق، وأنظمة التوليد الموزع.

تصريحات من حفل التوقيع:

وفي تصريح بهذه المناسبة قال المهندس محمد جمال باعقيل مدير عام التنفيذ في تكنولوجيات الصحراء: "يمثل هذا الإنجاز تأكيداً على التزام تكنولوجيات الصحراء بتقديم حلول شمسية عالية الجودة تتماشى مع رؤية 2030. وشراكتنا مع أسترونيرجي تضمن مواصلة نشر تقنيات متقدمة تدعم التحول الأخضر في قطاع الطاقة بالمملكة".

من جانبه قال السيد لين هي المدير العام لشركة أسترونيرجي: "نحن نُقدر ثقة تكنولوجيات الصحراء في أسترونيرجي وتقنيتنا المتقدمة TOPCON ونؤمن بأن سوق الطاقة المتجددة في المملكة، مدفوعاً برؤية 2030، يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، ونتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع تكنولوجيات الصحراء لدفع تطوير الطاقة الخضراء في السعودية".

خطوة متقدمة في مشهد الطاقة النظيفة السعودي:

ستسهم وحدات N-Type بقدرة 13 ميجاواط في ضمان أداء قوي للأنظمة الشمسية تحت الظروف المناخية الصعبة في المنطقة، بما يدعم رسالة تكنولوجيات الصحراء في تسريع اعتماد تقنيات شمسية موثوقة وعالية الكفاءة في مختلف أنحاء المملكة.

ستكشف تكنولوجيات الصحراء وأسترونيرجي عن مزيد من التفاصيل مع انتقال المشروع إلى مراحله التنفيذية المقبلة.

