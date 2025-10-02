دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «تكميل للتطوير العقاري»، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الموثوقة في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع «ديفاين البراري» في منطقة المجان، كوجهة سكنية جديدة تتناغم فيها الطبيعة مع أسلوب الحياة العصري وجودة الحياة. وتبلغ قيمة المشروع 400 مليون درهم، حيث يقدّم مفهومًا سكنيًا فريدًا يمزج بين رفاهية المنتجعات وسهولة الوصول إلى أبرز المناطق الحيوية في المدينة.

تستعد «تكميل» خلال عام 2026 لتنفيذ باقة من المشاريع الجديدة بقيمة 1.5 مليار درهم، تمتد على مساحة 650 ألف قدم مربعة، وتتوزع بين منطقتي دبي الجنوب والمجان. وتشكّل هذه المشاريع قاعدة انطلاق لمراحل مستقبلية ستضيف أكثر من مليون قدم مربعة إلى محفظة الشركة التطويرية.

ويضم المشروع، الذي يُطرح بنظام البيع على الخارطة، 291 وحدة سكنية تتنوع بين استوديوهات وشقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، إضافة إلى بنتهاوس دوبلكس. وتبدأ أسعار الشقق من 717,000 درهم، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لكل من الباحثين عن السكن والمستثمرين. وقد صُمّمت كل وحدة بعناية فائقة لتضم تفاصيل مدروسة ترتقي بجودة الحياة، مثل المسابح الخاصة في شرفات معظم الشقق، والأسقف العالية، والحمّامات المستوحاة من أجواء المنتجعات، والمطابخ المُشطبة برخام فاخر لتمنح السكان تجربة سكنية متكاملة في قلب دبي.

يطلّ «ديفاين البراري» على مشاهد بانورامية تمتد نحو منطقة البراري، و«آي إم جي – عالم من المغامرات»، والقرية العالمية، ليقدّم لقاطنيه ملاذًا هادئًا في قلب المدينة، مع موقع يوفّر سهولة التنقّل عبر شبكة الطرق الرئيسية في دبي. كما يتميز المشروع بموقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الشيخ محمد بن زايد وطريق العين، ما يجعله على مسافة متساوية من مطاري دبي الدولي وآل مكتوم، ويُسهّل الوصول إلى عدد من أبرز معالم المدينة، مثل دبي مول ونخلة جميرا.

ويوفّر المشروع أكثر من 30 مرفقًا ترفيهيًا وصحيًا، صُمّمت لتقديم أسلوب حياة متكامل ومتوازن، وتشمل: مسبحًا مستوحًى من أجواء الشاطئ، وصالة للرياضات المائية، ومسارًا للجري، ومناطق مخصصة لليوغا، إلى جانب مقهى، ومساحات مشتركة للعمل، وملعب جولف صغير، ومنطقة للرماية

قال ميان أسد بشير، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تكميل للتطوير العقاري: «يعكس ’ديفاين البراري‘ رؤية "تكميل" في تطوير مجتمعات تنسجم فيها الطبيعة مع التصميم والحياة العصرية بتناغم تام، كما أنه يجسّد ثمرة التزامنا الراسخ بتقديم تصاميم تحترم البيئة الطبيعية وتلبّي في الوقت ذاته تطلعات أسلوب العيش الحديث. لقد أنشأنا هذا المشروع بعناية فائقة، وراعينا في تصميمه أدق التفاصيل، ليُثري حياة السكان اليومية ويرتقي بتجربتهم السكنية.»

وقال حمزة أسد، الرئيس التنفيذي لشركة "تكميل للتطوير العقاري":

«نركّز في "تكميل" على تطوير مشاريع تواكب المستقبل دون أن تنفصل عن القيم الراسخة التي نؤمن بها. ويجسّد مشروع ’ديفاين البراري‘ هذا التوازن بوضوح؛ إذ لم نُصممه ليكون مجرّد عقار سكني، بل استثمارًا في أسلوب حياة يجمع بين رفاهية العيش المستوحاة من المنتجعات، والموقع المدروس الذي يلبّي احتياجات مجتمع دبي المتنامي من السكان والمستثمرين على حدّ سواء.»

من المقرر تسليم «ديفاين البراري» في الربع الثاني من عام 2028، مع خطة سداد مرنة تتيح فرص التملك للساعين إلى الاستقرار والمستثمرين على حدّ سواء.

ويأتي إطلاق هذا المشروع امتدادًا لمسيرة «تكميل» في تطوير مجتمعات تنبض بالحياة، يرتكز بناؤها على وعيٍ عميق بالتخطيط والتصميم، وتظل محافظة على قيمتها على المدى البعيد.

نبذة عن شركة «تكميل للتطوير العقاري»

تأسّست شركة «تكميل للتطوير العقاري» في عام 2017، مستندة إلى إرث يمتد إلى عام 1995، حين بدأ مؤسسها في تنفيذ مختلف المشروعات السكنية. واليوم، تُعد «تكميل» من شركات التطوير العقاري الموثوقة في الدولة، وتتميّز بتقديم مجتمعات سكنية تجمع بين الفخامة والراحة والكفاءة، مع اهتمام دقيق بجودة التصميم والتنفيذ. ويجسّد اسم «تكميل»، الذي يعني "الاكتمال" في اللغة العربية، فلسفة الشركة القائمة على الإتقان، والمصداقية، وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل. وقد أنجزت الشركة بنجاح عددًا من المشاريع البارزة في دبي والإمارات الشمالية، من بينها: «ديفاين ريزيدنسيا»، و«ديفاين ليفينغ أرجان»، و«غولف فيو ليفينغ»، و«قصور ميدان لسباق الخيل»، و«فلل ديفاين غولف» في الزوراء. ومع مجموعة متنامية من المشاريع قيد التطوير، تواصل «تكميل» التزامها بتقديم مساحات سكنية تراعي احتياجات السكان المتجددة، وتضع معايير جديدة لجودة الحياة في المنطقة.

