دبي-الإمارات العربية المتحدة : كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي 40 عضواً من "برنامج السفير"، تقديراً لمساهماتهم المتميزة في استقطاب أبرز المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية إلى دبي، وتطوير ودعم فعاليات أعمال تأسست محليا.

جاء التكريم خلال حفل العشاء السنوي للبرنامج، الذي احتفى بسفراء يمثلون مؤسسات وجهات رائدة من مختلف القطاعات والصناعات، تقديراً لدورهم الفاعل في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال والابتكار وتبادل المعرفة.

وأقيم الحفل في فندق"ذا لانا"، التابع لمجموعة دورشيستر كوليكشن دبي، بتنظيم من "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وشهدت الأمسية حضور عدد من كبار الشركاء والمتخصصين في القطاع وسفراء البرنامج، للاحتفاء بمساهماتهم وتسليط الضوء على دور البرنامج في تعزيز اقتصاد دبي المتنوع والقائم على المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33.

وسلط الحدث الضوء على الدور المتنامي لبرنامج "السفير" في جذب مؤتمرات واجتماعات دولية رفيعة المستوى إلى دبي، فضلا عن مساهمته في تطوير فعاليات أعمال انطلقت من دبي، وهو ما يعزّز هذه المنظومة في الإمارة. كما تضمّن برنامج الأمسية عروضاً ترفيهية قدمتها فنانة الكوميديا الارتجالية مينا ليسيوني، والفنان الموسيقي عبد الله الشامسي المعروف بلقب NotSoHuman، إلى جانب إتاحة فرص للتواصل وبحث سبل التعاون بين السفراء والشركاء.

وفي نسخة هذا العام، تم تكريم السفراء ضمن أربع فئات رئيسية هي: الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب فئة مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، للسفراء الأعضاء في المركز. ويجسد المكرمون تنوّع الخبرات والتمثيل المتميز لمختلف القطاعات ضمن البرنامج، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والمجال الأكاديمي، والهندسة، والأعمال، والقطاع الحكومي، الأمر الذي يؤكد الدور المستمر للبرنامج في تعزيز مكانة دبي العالمية وتنظيم فعاليات ذات أثر ايجابي ملموس في المدينة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "نفخر بتكريم إنجازات سفراء برنامج السفير، الذين تمثل جهودهم المتواصلة ركيزة أساسية في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال. فمن خلال ما يمتلكونه من خبرات واسعة، وشبكة علاقات مميزة، والتزام راسخ، يضطلع هؤلاء السفراء بدور محوري في استقطاب المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وتطوير القطاعات المختلفة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد".

وأضاف الخاجة قائلا: "يواصل برنامج السفير ترسيخ مكانته كأحد المحركات الرئيسية لمنظومة فعاليات الأعمال في دبي من خلال تعاونه الوثيق مع نخبة من الخبراء والمؤسسات التي تمثّل العديد من القطاعات، وهو ما يمكّنه من استقطاب وتطوير فعاليات نوعية تعكس عمق الخبرات والكفاءات التي تزخر بها المدينة، بما يدعم تبادل المعرفة ويعزز تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وشهد "برنامج السفير" منذ انطلاقه في عام 2010 نمواً ليتمكن اليوم من ضم أكثر من 350 عضواً، كما لعب دوراً مؤثراً في تأمين استضافة العديد من الفعاليات المرموقة في دبي. وفي عام 2025، قدم مكتب "فعاليات دبي للأعمال" 747 عطاء استضافة، نجح في الفوز بـ504 منها لفعاليات من المقرر إقامتها حتى عام 2029، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% في عدد العطاءات الفائزة مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات المؤكدة 272,262 مشاركاً، مما يسجل زيادة سنوية بنسبة 29% في عدد المشاركين. كما استضافت دبي 481 فعالية أعمال على مدار العام الماضي.

ومع استمرار دبي في تعزيز مكانتها ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي، يظل "برنامج السفير" محركاً رئيسياً لهذا التقدم، من خلال دعم التعاون والابتكار والتميز في مشهد فعاليات الأعمال.

فعاليات أعضاء مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية مؤتمر التجارة والتمويل الدولي لغرفة التجارة الدولية الاماراتية غرفة التجارة الدولية – فرع الإمارات مؤتمر MEGA جمعية الغاز في الشرق الأوسط المؤتمر التقني الأول للجمعية في الإمارات ومؤتمر "RAL". الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء – فرع "فالكون" الإمارات مؤتمر معهد الجمعيات المجتمعية (CAI) في الشرق الأوسط. معهد الجمعيات المجتمعية المؤتمر والمعرض الثاني عشر لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما كونفكس) جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق مؤتمر EO Singularity منظمة رواد الأعمال – الإمارات الفعاليات المحلية الجديدة والمنظمات الأعضاء قمة القيادة للمرأة في الهندسة جامعة دبي الاجتماع السنوي الأول لتصوير الثدي نادي الإمارات لتصوير الثدي المؤتمر الأول لجمعية الامارات للصيدلة جمعية الامارات للصيدلة المؤتمر السنوي الأول لجمعية الإمارات لتقويم الأسنان جمعية الامارات لتقويم الأسنان فك شيفرة الألم: المؤتمر والمعرض الأول متعدد التخصصات في الشرق الأوسط منظمة الأطباء من أصول هندية "بلس" مؤتمر الإمارات لطب الرئة لدى الأطفال جمعية الإمارات لأمراض الصدر القمة التنظيمية للتكنولوجيا الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا ميكوميد Mecomed منتدى الصحافة العلمية ساي كوم إكس منتدى الوجهات المستدامة مدينة إكسبو دبي استضافات إقليمية فائزة والمنظمات الأعضاء مؤتمر أكاديمية الأعمال الدولية – فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AIB MENA) جامعة وولونغونغ في دبي المؤتمر العربي الدولي للاكتواريين اتحاد الإمارات للتأمين مؤتمر "EMEA CHRIE" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كلية دبي للسياحة استضافات دولية فائزة والمنظمات الأعضاء الندوة العالمية للبنية التحتية للمعلومات والشبكات الجامعة الأمريكية في دبي المؤتمر الدولي للإلكترونيات والدوائر والأنظمة مؤتمر اللآلئ في العمل الشرطي الثامن عشر شرطة دبي الاجتماع الوزاري الآسيوي العشرون لدول آسيا وأوقيانوسيا لعام 2025 حول مكافحة المنشطات في الرياضة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ذكاء الأعمال للابتكار التكنولوجي كلية هورايزون الجامعية المؤتمر الدولي الثامن لمعالجة الإشارات الرقمية وأمن المعلومات جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) - فرع الإمارات المؤتمر الدولي الرابع والأربعون لمعهد IEEE للإلكترونيات الاستهلاكية المؤتمر الدولي لأنظمة الرقائق الإلكترونية SoCC جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) - فرع الإمارات جامعة زايد المؤتمر الدولي للرابطة الدولية لإدارة المحاكم محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤتمر الرابطة الدولية للتعليم والتعلّم في التعليم العالي جامعة ميدلسكس دبي المؤتمر العالمي الأول لأبحاث وعلاجات قناة استاكيوس المجموعة الدولية العاملة حول قناة استاكيوس القمة العالمية للاتحاد العالمي لطب العناية المركزة والحرجة (WFICC) الجمعية الدولية العربية لطب العناية الحرجة ( المدرسة الصيفية لشبكة النزاهة الأكاديمية الأوروبية (ENAI) جامعة ولونغونغ في دبي المؤتمر الدولي العاشر لتصميم نظم المعلومات والتطبيقات الذكية مؤتمر أبحاث الجمعية الدولية لإدارة المشاريع (IPMA) الجامعة البريطانية في دبي مؤتمر IEEE الدولي للتنقل الذكي جمعية إدارة التكنولوجيا والهندسة التابعة لـ IEEE (TEMS) المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة هيئة الثقافة والفنون في دبي جامعة زايد الكونغرس العالمي للمهندسين و اجتماع الجمعية العمومية جمعية المهندسين – الامارات العربية المتحدة المؤتمر العالمي لجمعية SICOT لجراحة العظام جمعية الإمارات لجراحة العظام الكونجرس الدولي لجمعيات تربية النحل "أبيمونديا" (Apimondia) جمعية النحالين في دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الآسيوي للموهبة والإبداع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية الندوة الدولية لأمراض عديد السكاريد المخاطية (MPS) جمعية الامارات للأمراض النادرة المؤتمر العالمي للعناية المركزة والحرجة جمعية الإمارات للعناية المركزة مؤتمر ومعرض سويفت السنوي (SIBOS) اتحاد مصارف الإمارات مؤتمر الروتاري الدولي نادي الروتاري في الإمارات

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مسؤولية تطوير قطاعات التجزئة، والمطاعم، والترفيه العائلي، والفعاليات في دبي، بالإضافة إلى دعم مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية المستوى وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

نبذة عن "فعاليات دبي للأعمال":

يهدف مكتب "فعاليات دبي للأعمال" (المكتب الرسمي للمؤتمرات في دبي) إلى تطوير وزيادة حصة دبي من سوق فعاليات الأعمال الدولية، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارة. وباعتباره قسماً تابعاً لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يتمثل الهدف الرئيسي للمكتب في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال من خلال مساعدة منظمي الاجتماعات الدولية، ورحلات الحوافز، والمؤتمرات، والمعارض في تخطيط وإدارة كافة جوانب فعالياتهم. وبصفتها عضواً في تحالف "BestCities" العالمي، تسعى "فعاليات دبي للأعمال" إلى تقديم أفضل تجربة خدمات في العالم لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات.

