مسقط: في إطار رؤيتها التوسعية وتعزيز عملياتها، احتفلت تكافل عُمان للتامين، الشركة الرائدة في تقديم حلول التأمين المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بافتتاح مكتبها الرئيسي الجديد الكائن بمجمع التأمينات بولاية بوشر. وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، بحضور الفاضل أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين وعدد من المسؤولين في الهيئة، بمعية أعضاء مجلس إدارة الشركة وهيئة الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وجمع من المدعوين.

حول حفل افتتاح المكتب الرئيسي الجديد قال الفاضل/ محمد الخنجي، رئيس مجلس إدارة شركة تكافل عُمان للتأمين ش.م.ع.ع: : نركز في الوقت الراهن على توسيع قاعدة عملائنا وزيادة حصتنا في السوق، وذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة في قطاعي التجزئة والخدمات المؤسسية، ونحرص على الوصول إلى العملاء وتعريفهم بالحلول التأمينية المبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقدمها الشركة في سبيل توفير المظلة التأمينية لهم ولممتلكاتهم وأعمالهم. مشيرا إلى ان افتتاح المكتب الرئيسي الجديد يأتي استكمالا لرؤية الشركة في دعم عملياتها التوسعية، وتكريس حضورها كمركز متكامل للأعمال".

ومن جانبه علق الفاضل/ نيلماني بهاردواج ، الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة تكافل عُمان للتأمين ش.م.ع.ع بقوله: "نحرص في الشركة على توفير البيئة المناسبة التي تساعد على تحقيق رؤيتنا التوسعية، وتوقعات عملائنا، وهو ما سيعمل عليه افتتاح المكتب الجديد للشركة. مشيرا إلى ان الخطوة ستسهم كذلك في توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الشركة تمكنهم من تقديم خدمات بجودة عالية للعملاء وهذا ينسجم مع حرصنا على تنمية رأس المال البشري بما يتوافق مع رؤية عمان 2040 الرامية الى دعم تطوير المهارات والقدرات الوطنية".

الجدير بالذكر أن المكتب الجديد لشركة تكافل عُمان للتأمين يقع في الدور السادس بمجمع التأمينات بولاية بوشر، ويضم عددا من قاعات الاجتماعات التي تم تصميمها بصورة مبتكرة لتساهم في خلق بيئة عمل جاذبة تساهم في زيادة التفاعل بين الأقسام المختلفة. علاوة على وجود قاعات خاصة للبرامج التدريبية تتسع لأكثر من 20 شخص، وتهدف إلى توفير الاحتياجات التدريبية لموظفي الشركة والوسطاء. وقد شهد يوم افتتاح المكتب إجراء أول دورة تدريبية خصصت لوكلاء التامين في الشركة وإدارتها العليا، قدمها الفاضل المفتي ذي شان بن عبدالعزيز، عضو هيئة الرقابة الشرعية بالشركة. إلى جانب المكتب الرئيسي تمتلك الشركة قسما مجهزا بالكامل في الطابق الأرضي من المبنى لخدمات العملاء وفق أفضل الممارسات.

وتسعى شركة تكافل عُمان للتأمين، في إطار جهودها المختلفة إلى قيادة التحول في قطاع التامين التكافلي في سلطنة عمان، والمساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتسهيل عمليات الحصول على خدمات ومنتجات تأمين متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.

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