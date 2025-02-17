مسقط: أعلنت تكافل عُمان للتأمين، الشركة الرائدة في قطاع حلول التأمين التكافلي عن بدء شراكة استراتيجية جديدة مع بنك عُمان العربي -أحد أبرز البنوك في القطاع المصرفي المحلي-. حيث يمثل هذا التعاون خطوة جادة؛ لإعادة تعريف أوجه الشراكة في مجال خدمات التأمين والمصارف. ويأتي هذا من خلال إثراء تجربة العملاء بحلول جديدة مبتكرة تتيح لهم إمكانية الوصول للمنتجات بطرق سهلة ومرنة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين عملاء بنك عُمان العربي من الحصول على أحدث منتجات التأمين من شركة تكافل عُمان؛ من خلال تسهيل وصولهم لحزمة متكاملة من خدمات التأمين عبر شبكة فروع البنك الممتدة حول مختلف أنحاء السلطنة، إلى جانب المنصات الرقمية، وحسابات التواصل الاجتماعي. ويؤكد التعاون الجديد سعي كلا الطرفين إلى مواصلة الاستثمار في عمليات التطوير والابتكار بما يضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلامس شتى متطلبات السوق المحلي.

وصرّح نيل باهردواج، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل عُمان للتأمين؛ قائلًا: " نحن نفخر في تكافل عُمان عن إعلان شراكتنا الجديدة مع بنك عُمان العربي؛ التي تعكس التزامنا الجاد في تحسين جودة خدمة العملاء. إذ أننا نعمل على إيجاد حلول مصرفية وتأمينية استثنائية تسعى لإضافة ميزة خاصة لعملائنا في بنك عُمان العربي. وتهدف إلى رفع مستوى تجربتهم في قطاع التأمين والبنوك بما يتوافق مع تطلعاتهم، وبما يضمن لهم إجراء معاملات مريحة تنسجم مع قيم وتوجهات على مستوى الفرد والعائلة معًا. كما نهدف إلى تأسيس نظام مصرفي تأميني صديق للبيئة يتسم بالمتانة والاستدامة."

ومعبرًا عن رأيه في هذا التعاون، قال الفاضل جمعة الفليتي، نائب رئيس إدارة التجزئة المصرفية ببنك عُمان العربي:"نحرص في بنك عُمان العربي على إرساء منظومة خدمات وحلول مصرفية متكاملة تثري تجربة عملائنا، وتسهم في رفد عجلة الاقتصاد العُماني. وتعد تجربتنا الحالية مع تكافل عُمان بمثابة اختبار تجريبي للخطط المشتركة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة قائمة على التطوير والابتكار، وضمان مستوى الجودة، لتلبية مختلف احتياجات العملاء.

وأكد الفليتي أن "تكافل عُمان للتأمين، وبنك عُمان العربي يقفان على أتم الاستعداد والجاهزية؛ لضمان أمان مستقبل عُمان على مستوى قطاعي الأفراد والأعمال. ويأتي هذا ترسيخًا للدورالمهم الذي يلعبه كلا الجانبين في ريادة قطاع التأمين والصيرفة في السلطنة."

وقد تم جدولة الشراكة الحالية لبدء سريانها خلال الربع الأول من عام 2025. حيث سيتم توفير باقة متنوعة من منتجات التأمين التكافلي لكل من فئتي الأفراد والشركات من عملاء بنك عُمان العربي. ويأتي هذا تأكيدًا على المساعي المشتركة لكلا الجانبين نحو تحسين مستوى خدمة العملاء من خلال دمج الخبرات والكفاءات، وتمكين القدرات، وتنويع المصادر بما يحقق الهدف المشترك.

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