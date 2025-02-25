مسقط: في سعيها المتواصل لريادة قطاع التأمين في سلطنة عُمان، أطلقت شركة تكافل عُمان اليوم، استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية وتسهيل تجربة العملاء من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات، حيث جاء الكشف عن هذه الاستراتيجية خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة لإطلاق موقعها الإلكتروني المحدث، ومجموعة الحلول الذكية التي ستعمل على تبسط عمليات إصدار الوثائق، ومعالجة المطالبات، والتفاعل مع العملاء، مما يمثل تقدمًا كبيرًا على مستوى القطاع.

مع إصدار أكثر من 200,000 وثيقة تأمين رقميًا منذ العام 2023، ومعالجة أكثر من 1,000 مطالبة منذ ديسمبر 2024، تواصل تكافل عُمان تحديد معايير جديدة للسرعة والموثوقية والكفاءة. كما أن نهجها الرقمي يتماشى مع رؤية عمان 2040، مما يعزز دورها في دفع عجلة التكنولوجيا المالية ودعم النمو الاقتصادي الوطني.

وكجزء من التزامها المستمر بالابتكار، قامت تكافل عُمان بتطوير نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الجيل القادم لتبسيط العمليات المالية وتحقيق الكفاءة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات، تعمل تكافل عُمان على تطوير حلول تأمين فائقة التخصيص تلبي احتياجات العملاء الفردية، مما يضمن تجربة سلسة ومصممة خصيصًا لهم. كما تقوم الشركة بتطوير نظام إدارة الوثائق التأمينية من الجيل القادم للتأمين على الحياة والتأمين الطبي، مما يعزز أسس نموها المستقبلي.

وفي تعليقه على هذه التطورات، صرّح الفاضل سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجلس إدارة تكافل عُمان للتأمين قائلاً: "يعد الابتكار جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا. إن تحولنا الرقمي لا يقتصر على تحسين العمليات فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تزويد عملائنا بحلول تأمينية آمنة وفعالة وشفافة تتماشى مع احتياجاتهم المتطورة. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة؛ نعمل على إعادة تشكيل القطاع وندعم تحول الاقتصاد العُماني إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة ".

ومن جانبه، أكد الفاضل نيلماني بهاردواج، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل عُمان للتأمين قائلاً: "يمثل تحولنا الرقمي شهادة على تركيزنا المستمر على تجربة العملاء. نحن نبني منظومة حيث تكون سهولة الوصول والأمان من الأولويات. هذا التطور يرسّخ قيادتنا في التأمين الرقمي ويعكس سعينا لوضع معايير جديدة في القطاع".

تشمل الابتكارات الرقمية لشركة تكافل عُمان نظام iCAS (نظام إدارة المطالبات الذكي)، وهو نظام تسجيل مطالبات متكامل يقلل وقت المعالجة بأكثر من 50%، بالإضافة إلى أداة البث المباشر لفحص المركبات، مما يلغي الحاجة إلى التقييمات الميدانية، مع تحسين الدقة وخفض التكاليف. كما أطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا متطورًا ومنصة للخدمات الإلكترونية تتيح شراء الوثائق وتجديدها ومتابعة المطالبات في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل نظام التوزيع الفوري للوثائق التأمينية (IPDS) على دمج الوسطاء والوكلاء والبنوك لإصدار الوثائق بسرعة لا تتعدى 3 دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما يضمن نظام الفحص الرقمي قبل إصدار الوثيقة دقة الوثائق من خلال التحقق الفوري واكتشاف الأضرار تلقائيًا.

وبنظرة مستقبلية، تواصل تكافل عُمان استكشاف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي ستعيد تعريف مشهد التأمين. ومن خلال مواكبة اتجاهات القطاع واستباق احتياجات العملاء المتغيرة، تظل الشركة في موقع الريادة لدفع عجلة التغيير وضمان أن يظل التأمين في عُمان مرنًا وآمنًا ومتمحورًا حول العملاء.

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