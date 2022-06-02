مؤتمر لعرض الحلول البرمجية وتحقيق الاستدامة

القاهرة، مصر: في ضوء الجهود التي تبذلها لتطوير قطاع الرعاية الصحية بأحدث الحلول والتقنيات الرقمية، نظمت شركة شنايدر إلكتريك مصر، الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي وحلول الاستدامة المعززة، مؤتمراً موسعاً حول كيفية تصميم مشاريع رعاية صحية مبتكرة لكي تضمن سلامة المرضى والعاملين من خلال تحسين كفائة الشبكة الكهربائية، تجنب مخاطر الحرائق، تحسين كفائة التشغيل وترشيد إستهلاك الطاقة. بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات الرقمية والأدوات الهندسية والحلول التي تقدمها في مجال الرعاية الصحية إضافةً إلى أفضل الممارسات لتصميم مشاريع رعاية صحية مبتكرة ومحسّنة.

شارك في المؤتمر، والذي انعقد تحت عنوان "الابتكار في قطاع الرعاية الصحية"، العديد من الاستشاريين والمكاتب الهندسية وخبراء عالميين من شركة شنايدر إلكتريك، بالإضافة إلى عدد كبير من أهم مقدمي الرعاية الصحية، وذلك لعرض ومناقشة التقنيات المتطورة والحلول الرقمية بهذا القطاع وأهمية دمج الحلول الرقمية لتحسين الخدمات.

وأكد رامي مصطفى، نائب رئيس الشركة لقطاع المشروعات بشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، أن: "مؤتمر "الابتكار في قطاع الرعاية الصحية" ليس مجرد مُلتقي لعرض التقنيات والحلول التي تقدمها شنايدر إلكتريك، ولكنه فرصة حقيقية لإثبات ما يمكن أن تحققه أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية، حيث تمكن الأدوات الهندسية المبتكرة أصحاب الشركات المختصة والعاملين بالرعاية الصحية من تقديم قيم معززة للمستخدمين،" وأوضح أن: "منصة EcoStruxure Power المطورة خصيصاً لخدمة قطاع الرعاية الصحية، تمًكن من إدارة كافة المرافق والبنى التحتية باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وهو ما يحقق الإدارة الذكية الموثوقة للشبكات. كما تتيح المنصة إمكانية المراقبة والتحكم في مكونات الشبكة الكهربائية، وسرعة التعامل مع المشاكل التقنية الطارئة وتقليل زمن العطل والفقد في الشبكة، بالإضافة إلى التخطيط للأحمال المستقبلية، كما تحقق عمليات الصيانة الاستباقية لاستمرارية التغذية الكهربائية وفقاً للمعايير العالمية، وهو ما بإمكانه ان يحقق الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة."

قدم المؤتمر عدد من الرسائل المحددة، أهمها أفضل الممارسات والتدريبات الخاصة بتصميم مشاريع الرعاية الصحية المستدامة والمتطورة، واستخدام أحدث التقنيات التطبيقية والحلول التكنولوجية لإدارة المشاريع بكفاءة وترشيد استخدام الطاقة.

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