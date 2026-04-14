مسقط: تماشيًا مع أجندة التنويع الاقتصادي للدولة، تواصل الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، تعزيز دورها كمحفّز لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم باقة شاملة من حلول التمويل المصممة خصيصًا لتتوائم مع خططها. وتهدف هذه الباقة المتنوعة إلى دعم الشركات في مختلف مراحل نموها، وتمكين المؤسسات المحلية من التوسع بثقة ومرونة. كما تعكس هذه الباقة إيمان الشركة الراسخ بالأثر التحويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسة للتنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار الوطني.

تُغطي محفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى الوطنية للتمويل مجموعة واسعة من الاحتياجات التمويلية، بما في ذلك المركبات الجديدة والمستعملة، ورأس المال العامل، والمعدات والآلات، ومستودعات التخزين، والمشاريع المرتبطة بالاستدامة. وقد صُممت هذه المحفظة لدعم الخطط التشغيلية والاستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وانطلاقًا من مبادئ المرونة، والسرعة، وسهولة الوصول، تُمكّن هذه الحلول رواد الأعمال الطموحين من إدارة عملياتهم اليومية بكفاءة، مع تمكينهم من التوجّه بثقة نحو النمو والابتكار والاستدامة على المدى الطويل.

في هذا السياق، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، قائلاً: "تُشكّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي للبلاد، فهي تُساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، وتُعزّز القاعدة الاقتصادية، وتُوفّر فرص العمل، وتُسهم في تنمية المجتمع وتحسين نمط الحياة فيه. في الوطنية للتمويل، نُقدّم أنفسنا كشريك استراتيجي للنمو، وليس مجرد مُقدّم تمويل، ملتزمين بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والتكيّف والنجاح في بيئة سوق ديناميكية. ومن خلال حلولنا التمويلية المُصمّمة خصيصــًا، نُمكّن الشركات من تحقيق طموحاتها، ونُسهم بفعالية في دعم مسيرة التقدّم الاقتصادي للوطن".

صُممت حلول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى الوطنية للتمويل لمساعدة الشركات على التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة واستثمار الفرص، وتتميّز بخطط سداد مُخصّصة تتناسب مع التدفقات النقدية للشركات، وإجراءات موافقة سريعة، وأسعار تنافسية. إضافةً إلى ذلك، يقدّم مديرو العلاقات المتخصصون في الوطنية للتمويل استشارات مُثرية بما يُمكّن الشركات من الحصول على التمويل بسلاسة، وتحويله إلى نمو مُستدام وفعّال.

يعكس هذا النهج التزام الوطنية للتمويل المستمر برعاية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُحفّز الابتكار، ويمكّن المواهب والإبداع الوطني، ويُعزّز المجتمعات المحلية، ويُسهم في بناء شركات محلية قوية ومؤهلة للمنافسة العالمية. ومن خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال وتقديم الدعم الاستراتيجي، تؤكد الشركة دورها كشريك للنمو، حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات أثناء توسّعها بثقة.

تدعو الوطنية للتمويل روّاد الأعمال لاستكشاف مجموعتها الواسعة من حلول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسعي بثقة نحو فرص جديدة، وبناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة لأعمالهم.

-انتهى-

#بياناتشركات