تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مواطني حتا لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ستقدم هيئة كهرباء ومياه دبي متاجر التجزئة التي تضم المقاهي والمطاعم وملاعب للأطفال بالإضافة لمتاجر بيع العسل والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية ضمن مشروع شلالات حتا المستدامة مجاناً لمواطني منطقة حتا.

وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قامت الهيئة بترسية مشروع شلالات حتا المستدامة، بتكلفة تبلغ نحو 46 مليون درهم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية والاستثمارية ليكون هذا المشروع واجهة سياحية مميزة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أنه في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي وأن تكون حتا مركز جذب سياحياً واستثمارياً بامتياز مع الحفاظ على تراث المدينة العريق وطبيعتها الجذابة، تنفذ الهيئة مشروعات رائدة في حتا تهدف من خلالها إلى المساهمة في تطوير المنطقة وتوفير فرص عمل مبتكرة لمواطني المنطقة وتعزيز سعادة المجتمع. ونحرص في تنفيذ مشروع "شلالات حتا المستدامة" على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية وليتناغم المشروع مع محيطه في منطقة حتا ويقدّم تجربة نوعية وفريدة لسياح دولة الإمارات والمساهمة في إبراز الجمال الكائن في المناطق الجبلية بالدولة".

وأضاف معاليه: "يهدف مشروع شلالات حتا إلى إيجاد بيئة طبيعية مستدامة بالإضافة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى مساحات ترفيهية ومناطق جذب سياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد بدأت الفكرة بإنشاء قناة مائية طبيعية من الشلال تتماشى مع طبيعة المنطقة في حتا لتشكل حولها مساحات خضراء تقسم المشروع إلى أربع واحات رئيسية تمثل فرصاً استثمارية للمقاهي والمطاعم وملاعب للأطفال بالإضافة لمتاجر بيع العسل والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية والتي ستقدم كمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إلى مواطني حتا لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".

وينفرد مشروع شلالات حتا المستدامة بفكرته المعمارية المبتكرة المستوحاة من تصميم خلية النحل السداسية، حيث تشتهر حتا بكونها مركز عالمي لإنتاج العسل الطبيعي ذو الجودة العالية. و تم ربط واحات المشروع بجسور عابرة للقناة المائية لتشكل موقعاً حيوياً وخلابا لقضاء الوقت الممتع والتقاط أجمل الصور التذكارية.

وبكل خطوة من المشروع حرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على استخدام مواد مستدامة تندمج مع الطبيعة المحيطة وتضفي جمالاً خاصاً على كل تفصيل فيه. وتنتهي القناه المائية عند بحيرة تشكل نظاما بيئيا وبيولوجيا متنوعا وتعزز حياة مائية طبيعية متوازنة. وتم اختيار موقع المنطقة المخصصة للعب الأطفال بعناية حيث أنه يتقاطع مع مراكز الواحات الثلاث المخصصة للمقاهي والمطاعم مما يسمح لأهالي الأطفال بمراقبتهم.

ويعد مشروع شلالات حتا المستدامة أحد المشاريع البارزة، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من منحدر سد حتا، واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه أسفل السد، بحيث يمكن تجميع تلك المياه بنهاية المجرى، وإعادة تدويرها وضخها إلى الجزء العلوي للمنحدر، فضلاً عن تطوير المنطقة، لتتضمن مساحات ترفيهية ومقاهي ومطاعم متنوعة.

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