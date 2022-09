و"أنيش ريدي" نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دبي: أعلنت "كابيلاري تكنولوجيز" Capillary Technologies، منصة البرمجيات كخدمة SaaS لقطاع الأعمال B2B والمتخصصة في حلول ولاء ومشاركة العملاء، ومقرها دبي، اليوم، تعيين المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي "أنيش ريدي" بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فيما سيصبح "سمير جاردي"، أحد أعضاء مجلس إدارة "كابيلاري تكنولوجيز" حالياً، الرئيس التنفيذي الجديد لكابيلاري، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2023. وسوف يستمر "أنيش ريدي" في منصبه كعضو في مجلس إدارة "كابيلاري تكنولوجيز المحدودة" وفي تقديم التوجيه والارشاد لفريق القيادة، فيما سيرفع "سمير" تقاريره بشكل منتظم إلى مجلس إدارة "كابيلاري تكنولوجيز".

وبهذه المناسبة، قال "أنيش ريدي": "لقد حققت كابيلاري مسيرة حافلة بالنجاحات على مدار الأعوام الـ14 الماضية، حيث أصبحت الشركة خلال تلك الفترة واحدة من أوائل الشركات الهندية المتخصصة في مجال البرمجيات كخدمة "SaaS"، التي لم تتوسع في الهند فحسب وإنما في مختلف أنحاء السوق الآسيوية الأوسع نطاقاً أيضاً، كما قدمت خدماتها إلى بعض كبريات الشركات حول العالم، فضلاً عن استقطابها مستثمرين بارزين. ويسعدني الترحيب بسمير وتسلّمه مهامي كرئيس تنفيذي".

يأتي هذا التغيير في وقت يشهد فيه مجال إدارة برامج ولاء العملاء نمواً متسارعاً، حيث من المقدر حالياً أن تتجاوز قيمته 10 مليارات دولار. وفي ظل خطط لطرح عام أولي وشيك وتطلعات لتكريس مكانة "كابيلاري" شركة رائدة عالمياً في قطاع الولاء، سيساهم "سمير" في تحقيق تلك الطموحات من خلال بناء شركة يمكنها توفير مستويات نمو يمكن التنبؤ بها بشكل مربح ومستمر، إلى جانب تجاوز توقعات العملاء والشركاء في ذات الوقت.

وبدوره، قال "سمير جاردي": "إن كابيلاري تكنولوجيز تعد من الشركات الرائدة في السوق ضمن قطاع برامج الولاء وإشراك العملاء، كما أنها تحظى بتقدير كبير من محللين بارزين في الصناعة وشركات مُدرجة في قائمة فورتشن 500 على الصعيد العالمي. لقد مضى عام تقريباً على انضمامي لشركة كابيلاري كعضو مستقل في مجلس الإدارة، ومن خلال عملي بشكل وثيق مع "أنيش" وفريقه، فإنه يشرفني أن أتولى هذا المنصب القيادي في الشركة. وأتطلع قدماً لتوفير الإرشاد والرؤية في هذا الفصل الجديد من مسيرة نجاح الشركة".

"سمير جاردي" هو خريج المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي IIT Delhi والمعهد الهندي للإدارة في كلكتا IIM Calcutta. بدأ "سمير" مسيرته المهنية كمدير مبيعات محلي لشركة "نستله" Nestle في الهند، ثم عمل مديراً إقليمياً لشركة "ويرلبول" Whirlpool في غرب الهند ومديراً للعلامة التجارية في أوروبا الغربية. انتقل بعدها للانضمام إلى شركة "ديل إنديا" Dell India حيث عمل مدة 8 أعوام فيها وساعد على تطورها من مؤسسة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار. بعد ذلك، انضم إلى شركة "ديل" في الولايات المتحدة الأمريكية حيث عمل مديراً عالمياً لمدة عامين لأنشطة "مصنعي المعدات الأصلية" OEM البالغة قيمتها مليارات الدولارات في شركة "ديل". وفي أحدث دور له، تقلد منصب رئيس شركة "سيسكو" Cisco في الهند. تحت قيادته، أصبحت "سيسكو الهند" من بين أسرع الشركات نمواً عالمياً.

وقال "نيلام دهاوان"، الرئيس والمدير المستقل في "كابيلاري": "يسعدني أن أهنىء سمير بتوليه مهامه الجديدة في قيادة كابيلاري تكنولوجيز نحو آفاق جديدة من الازدهار. إن سمير خبير مخضرم في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتشكل خبرته العميقة قيمة بالغة بالنسبة لكابيلاري في هذه المرحلة من نموها وتطورها".

وقال "شايليش لكهاني" من شركة Sequoia Capital: "نرحب بسمير جاردي في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لكابيلاري، فهو يتمتع بخبرة كبيرة في تعزيز نمو بعض من المؤسسات الأكثر احتراماً في عصرنا هذا، وإننا نتطلع قدماً للعمل معه والانتقال بكابيلاري نحو مرحلة جديدة من النمو".

نبذة عن "كابيلاري تكنولوجيز":

