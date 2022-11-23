لتحقيق تطلعات المجموعة في أحدث مراكزها العالمية ولتلبية الطلب المتزايد على خدماتها التكنولوجية

القاهرة: أعلنت مجموعة "كابجيميناي"، الرائدة عالميًا في تقديم الاستشارات والخدمات التقنية والتحول الرقمي، تعيين حسام سيف الدين رئيسًا تنفيذيًا لشركة "كابجيميناي" في مصر. حيثما سيتولى "حسام سيف الدين" مسؤولية بناء وتطوير فريق الخبراء في مركز الخدمات العالمي للمجموعة في القاهرة، إلى جانب تنفيذ استراتيجية المجموعة لخدمة عملائها العالميين مع التركيز على منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، بما يساهم في تنمية القطاع التكنولوجي في مصر؛ تسريعًا لخطى التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة.

وامتدت خبرة المهندس/ حسام، قبل انضمامه إلى "كابجيميناي"، إلى أكثر من 27 عامًا قضاها في شركة IBM، حيثما تمكَّن من المشاركة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للشركة من خلال مناصبه القيادية التي تولاها في مختلف الإدارات والمناطق الجغرافية. إذ تطورت الحياة المهنية للمهندس/ حسام بدءًا من مهندس نظم في الشركة، وصولًا إلى مناصب أعلى مثل: نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ثم مديرًا عامًا لإفريقيا، ثم مديرًا عامًا للسعودية والخليج وباكستان؛ محققًا في كل منها أداءً قويًا ومتميزًا.

بفضل معرفته العميقة باحتياجات العملاء في كل من هذه المناصب، جاء اختيار المهندس/ حسام لتحقيق تطلعات "كابجيميناي" في أحدث مراكزها العالمية بمصر، والذي ينضم إلى مراكز الخدمات العالمية للمجموعة، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد من العملاء على خدماتها وحلولها في مجالات البنية التحتية السحابية وعمليات التشغيل الذكية والهندسة والبحث والتطوير والبيانات والذكاء الاصطناعي. حيث توفر "كابجيميناي" عبر تلك المراكز للمؤسسات الكبيرة خدمات التحول الرقمي ومختلف متطلبات الأعمال بعدة لغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فيما يتميز المركز العالمي الجديد بمصر بوقوعه داخل منطقة زمنية مثالية لتقديم خدمات الشركة لعملائها في كل أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

في هذا السياق، عبَّر السيد/ أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كابجيميناي" عن سعادته بانضمام "حسام سيف الدين" إلى المجموعة، مؤكدًا على خبرته الطويلة التي قضاها في المنطقة، ومرِّحبًا بعودته إلى وطنه مصر لتأسيس وتنمية مركز الخدمات الأول للمجموعة في البلاد"، قائلًا: "يعد المهندس/ حسام قائدًا متمكنًا وتقنيًا بارعًا يمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات في إنشاء مختلف الإدارات وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى امتلاكه إمكانات تضمن التميز والنمو للأعمال. لذا، يسعدني الترحيب بالمهندس/ حسام في المجموعة، متمنيًا له كل التوفيق في منصبه الجديد."

وتعقيبًا منه على توليه المنصب الجديد، قال المهندس/ حسام سيف الدين: "سأحرص على تكريس كامل خبرتي التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية في خدمة عملاء المجموعة العالميين من داخل أحدث مراكزها بمصر. كما سأعمل على تطوير خبرات وإمكانات تجسد ثقة عملائنا التي حظينا بها، تنفيذًا لاستراتيجية المجموعة، ولا سيما محور بناء القدرات البشرية وتطوير القوى العاملة لديها، حيثما يأتي ذلك لمواكبة التطور المتسارع عالميًا في مجالات البنية التحتية السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة. وإنني على ثقة تامة بإمكانات المواهب التقنية التي تتميز بها مصر كونها مركزًا رقميًا إقليميًا في المنطقة، متطلعًا للانطلاق بهم قدمًا للمساهمة في تسريع مسيرة التحول الرقمي والتنمية المستدامة في مصر."

يُذكر أن المهندس/ حسام سيف الدين قد أظهر شغفًا كبيرًا نحو بناء مؤسسات جديدة وخلق نظم بيئية وثقافية شاملة تعكس ثقة العملاء وتسرِّع من تحقيق أهدافهم. إذ تطور هذا الشغف على مدار السنوات التي قضاها في الحياة العملية بعدما حصل على بكالوريوس الهندسة في الاتصالات من جامعة عين شمس بالقاهرة، وكذا دبلوم في الإدارة من جامعة هينلي بالمملكة المتحدة؛ بالإضافة إلى شهادة "رئيس مجلس الإدارة المعتمد" من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي.

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نبذة عن كابجيميناي:

كابجيميناي تعد شركة عالمية رائدة تتشارك جهودها مع العديد من المؤسسات لتوفير خدمات التحول الرقمي وإدارة أعمالها من خلال تسخير إمكانات التكنولوجيا الحديثة. تحرص المجموعة على بناء قدرات القوى العاملة بها عبر أحدث التقنيات من أجل مستقبل مستدام وشامل. تضم مؤسسة كابجيميناي أكثر من 350 ألف موظف في 50 دولة حول العالم. بفضل إرثها الراسخ الذي يمتد إلى 55 عامًا وخبرتها الطويلة في مجال التكنولوجيا، تحظى المجموعة بثقة عملائها لتلبية احتياجات أعمالهم سواء فيما يتعلق بالاستراتيجية أو التصميم أو العمليات التشغيلية. يأتي ذلك بدعم من معرفتها العميقة بالتطور المتسارع للتقنيات الحديثة مثل البنية التحتية السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي والاتصال والبرمجيات والهندسة الرقمية والمنصات. وكانت المجموعة قد أعلنت في 2021 عن إيرادات عالمية بلغت 18 مليار يورو، محققة أداءً متميزًا في المجالات التي تعمل بها.

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