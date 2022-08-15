القاهرة : أعلنت شركة هواوي، الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن تعيين السيد/ جيم ليو رئيسًا تنفيذيًا لشركة هواوي مصر.

من خلال منصبه الجديد، سوف يكون السيد/ جيم ليو مسئولًا عن تعزيز مكانة هواوي كشركة رائدة في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات والمساهمة في تنمية القطاع التكنولوجي في مصر، كما سيشرف على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع القطاعين العام والخاص لتسريع مسيرة التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة.

انضم السيد/ جيم ليو إلى هواوي في عام 2005 وهو يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة أعمال الشركة، وشغل العديد من المناصب القيادية، حيث كان له دور فعال في تطوير أعمال الشركة في مختلف البلدان التي عمل بها، وشغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالكونغو. وفي هذا المنصب، حرص على توطيد أواصر التعاون مع العديد من المؤسسات في مختلف القطاعات لدفع عجلة التحول الرقمي باستخدام أحدث تقنيات هواوي.

وقد صرَّح السيد/ جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، عقب استلام مهام منصبه: "تخطو هواوي خطوات واثقة منذ أكثر من 22 عامًا عملتها في مصر؛ محققةً إنجازات ملموسة على كافة الأصعدة. إذ نحرص في هواوي على تحويل مصر إلى مركز رقمي إقليمي، وذلك من خلال توفير الدعم الكامل لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وسنواصل العمل لخلق قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركائنا من خلال توفير أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التحول الرقمي بما يوفر الرقمنة لكل شخص ومنزل ومؤسسة لدعم بناء مجتمع ذكي ومتصل بالكامل."

فيما تلتزم هواوي مصر بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة. إذ تعمل الشركة على تعزيز الابتكار وتوفير الحلول القائمة على أحدث توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للدولة؛ في ضوء رؤية مصر 2030.

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نبذة عن شركة "هواوي"

هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربع مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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