تعيين "بي اتش ام كابيتال" كموفر سيولة على أسهم "سبينس" في سوق دبي المالي

الإمارات العربية المتحدة، دبـي 10 يونيو 2024: أعلنت شركة "بي اتش ام كابيتال"، الشركة الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم ”سبينس"، المدرجة في سوق دبي المالي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "بي اتش ام كابيتال" بتوفير السيولة للأوراق المالية الخاصة بشركة ”سبينس" في سوق دبي المالي من خلال إدخال أسعار يومية في نظام تداول السوق، بما يسهم في المحافظة على السيولة على السهم، وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلّق عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "ستسهم هذه الخطوة بتعزيز مكانة الشركة في سوق دبي المالي، والحفاظ على استقرار التحركات السعرية لأسهمها المتداولة، وفي نفس الوقت تتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص الكامنة في أسواق المال" مؤكداً على التزام الشركة بتسهيل تداول أسهم سبينس لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وأضاف: "يأتي هذا بعد الدور الناجح الذي لعبته شركة بي اتش ام كابيتال في تقديم وممارسة آلية "الاستقرار السعري" لأسهم سبينس حين تم إدراجها في سوق دبي المالي في 9 مايو 2024. ونتيجة لذلك، أصبحت سبينيس، إحدى الشركات الرائدة في تجارة التجزئة، أول شركة تستفيد من هذه الخدمة المقدمة من بي اتش ام كابيتال.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

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