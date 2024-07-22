الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت "بي اتش ام كابيتال"، الشركة الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. (GFH) المدرجة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز سيولة الأسهم، وضمان قدر أكبر من الاستقرار السعري، ومعاملات أكثر كفاءة للمستثمرين، وتقديم تجربة سلسة لكل من المستثمرين، الأفراد والمؤسسات.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "بي اتش ام كابيتال" بتوفير السيولة للأوراق المالية الخاصة بمجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، من خلال إدخال أسعار يومية في أنظمة التداول بالأسواق، وبما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل سوق دبي المالي، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال": "يشرّفنا أن يتم تكليفنا بهذا الدور المهم المتمثل في توفير السيولة لأسهم مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. عبر الأسواق المالية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في زيادة كفاءة التداول بالأسواق المحلية. ويشكل هذا التعيين إنجازاً مهماً لنا، حيث يسلّط الضوء على ريادتنا، ويعزز التزامنا بدعم الأسس القوية لبيئة النظام المالي في المنطقة".

وأضاف السعدي: "من خلال توفير السيولة، تسعى "بي اتش ام كابيتال" إلى دعم الأهداف الأوسع المتمثلة في كفاءة الأسواق وثقة المستثمرين، والمساهمة بنهاية المطاف في النمو الشامل وديناميكية الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين المستثمرين من الاستفادة بشكل أفضل من الفرص المتاحة".

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

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