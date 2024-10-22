



• ستتوفر خدمة جديدة لشحن المركبات الكهربائية عند الطلب لعملاء التجزئة والعملاء التجاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كَفو، المنصة الرائدة عالميًا لتوفير طاقة المركبات وخدمات المركبات، عن توسيع خدماتها لتشمل حلاً جديدًا لشحن السيارات الكهربائية، مما يدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التنقّل المستدام (التنقل الأخضر).

كَفو، التطبيق الأول لخدمة السيارات والمركبات حسب الطلب في المنطقة، سيتيح لسائقي السيارات الكهربائية طلب خدمة الشحن إلى الموقع الذي يختارونه. سيكون متاحاً للعملاء اختيار أحدى الخدمتين: أولاً، حل متنقل لشحن المركبات الكهربائية عند الطلب عبر الهاتف المحمول، على غرار النموذج الذي تعمل به كَفو حاليًا. وثانياً، الخدمة الذاتية من خلال الهاتف المحمول لاستخدام جهاز الشحن عند نقطة ثابتة. سيكون كلا الخيارين سريعي الشحن وغير مرتبطين بنوع المركبة، مما يعني أن أجهزة الشحن يمكنها تشغيل أي نوع أو طراز من السيارات الكهربائية.

وقال علاء الهوني، الرئيس التنفيذي للأعمال في كَفو: "إنه وقت مشوّق بالنسبة لنا في كَفو، حيث نستعد لإطلاق خدمة جديدة لشحن السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، بعد إطلاق الخدمة لأول مرة في كندا في عام ٢٠٢٣. كشركة نشأت محلياً، نفتخر بأن نقدم هذه الخدمة لعملائنا هنا، مما يتيح لهم الاستفادة من الملاءمة والكفاءة التي توفرها خدمة توصيل الوقود لدينا. وأضاف بأننا نهدف إلى دعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة للانتقال إلى النقل المستدام من خلال تعزيز خيارات إعادة الشحن، وتشجيع السائقين على التغيير نحو المركبات الكهربائية والتقليل من تأثير انبعاثات الكربون على البيئة.".

ستستفيد خدمة شحن السيارات الكهربائية الجديدة من نفس الحل التكنولوجي الرائد في فئته، المستخدم بالفعل مع خدمة توصيل الوقود والمعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال منصة كَفو التي تدعم إنترنت الأشياء. لن تكون الخدمة متاحة فقط للمستهلكين الأفراد عبر تطبيق كَفو، بل أيضًا للأساطيل التي ترغب في التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية إلّا أنها تواجه تكاليف عالية وفترات زمنية طويلة لتثبيت محطات الشحن في مستودعاتها. وستسمح إضافة مواقع شبه متنقلة إلى شبكة كَفو لتوسّع أجهزة الشحن السريع ذات التيار المباشر (DCFCs) بشكل أسرع عن طريق إزالة الاعتماد على طاقة الشبكة، وتقليل التكاليف والمهل الزمنية.

أحد العناصر الأساسية في إطلاق خدمة شحن السيارات الكهربائية هو الشراكة الجديدة مع أودي (Audi)، حيث ستصبح كَفو شريك الشحن الرسمي لأودي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠٢٥. وقد صرح رينيه كونيبيرج، المدير العام لشركة أودي في الشرق الأوسط: "تمثل شراكتنا مع كَفو تطوراً في سعي أودي لإعادة تعريف تجربة قيادة السيارة الكهربائية. من خلال تقديم حلول مبتكرة مثل توصيل شحن السيارات الكهربائية المتنقلة مباشرةً إلى عملائنا، فإننا نعالج أحد الاهتمامات الرئيسية في مجال التنقل الكهربائي، وهي إمكانية الوصول إلى الشحن. ويضمن هذا التعاون أن يتمكن سائقو أودي من الاستمتاع بحرية وراحة الشحن أينما كانوا، مما يعزز التّطوير السلس إلى القيادة الكهربائية."

يتزايد استخدام المركبات الكهربائية، مع التطبيق الأخير لهيكل الرسوم الموحّد الذي ينظم تكاليف شحن المركبات الكهربائية - مما يشير إلى تزايد الطلب على هذا النوع من السيارات، مع استمرار الدعم الحكومي الذي من المرجح أن يؤدي إلى المزيد من المبيعات. ويتوقع استشاريون في شركة (PwC) أن يتضاعف معدل اعتماد السيارات الكهربائية من ٣ إلى ٦٪ بحلول عام ٢٠٢٥، مع استيعاب بنسبة ٢٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥. والحلول المدعومة بالتكنولوجيا، مثل خدمة كَفو لشحن المركبات الكهربائية، تضمن تلبية الطلب على محطات الشحن، لا سيما محطات DCFCs التي غالبًا ما تكون مشغولة وتواجه طوابير في أوقات الضغط العالي. وفاءً بوعد كَفو الخاص بالراحة، تهدف كَفو إلى المساعدة في تقليل الازدحام، مما يوفّر للسائق وقته الثمين.

واختتم علاء الهوني حديثه قائلاً: "باعتبارنا شركة ناشئة مبتكرة تربط بين عالمي النقل والتكنولوجيا لتقديم عرض قيمة فريد من نوعه، نحن فخورون بدعم الكهرباء وتمكين إزالة الكربون من وسائل النقل، والمساهمة في تحقيق أهداف النقل المستدام في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، نحن ملتزمون بتقديم حلول المركبات لجعل حياة الناس أسهل، مع إنجاز تأثير إيجابي في الاستدامة، والتمكين لمستقبل أفضل لنا جميعًا.

نبذة عن شركة كَفو

كَفو هي إحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال توصيل الطاقة وخدمات السيارات. ومنذ تأسيسها في عام 2018، واصلت كَفو تعزيز الابتكار، ومنح عملائها السلعة الأهم، وهي الراحة وسهولة الخدمة.

وتقديرًا لجهودها الرائدة في مجال ابتكار وتقديم الخدمات الجديدة، برزت "كَفو" ضمن لائحة مجلة "فاست كومباني الشرق الأوسط" لأكثر الشركات ابتكارًا في عام 2022، كما حصلت الشركة على المركز الثاني في قائمة لينكدإن لأفضل الشركات الناشئة لعام 2023. وتستمر "كَفو" في جهودها لتبسيط حياة الناس من خلال تحسين اتصال السيارات واستخدام ميزات القيادة التنبّؤية وتقديم ابتكارات ترفع تجربة المستهلك إلى مستوى أعلى. تسهل كَفو اختبار اقتناء واستخدام السيارة وتجعله أكثر ذكاءً و بساطة في الاستخدام.

توفّر "كَفو" خدمة إعادة تعبئة الوقود عند الطلب، وتستمر في توسيع نطاق خدماتها لربط المستهلكين بمجموعة متزايدة من الخدمات التي توفر لهم راحة البال. يتوفر العديد من هذه الخدمات عند الطلب بما في ذلك خدمات غسيل السيارات وتبديل الإطارات وتغيير زيت المحرك، وذلك في أي وقت وفي معظم المواقع في الإمارات العربية المتحدة. يمكنكم تنزيل تطبيق "كَفو" عبر أجهزة أندرويد و iOS. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://www.cafu.com

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