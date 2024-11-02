• تعزز الصفقة الموقف المالي لشركة جلفار وتسرع تنفيذ خططها الاستراتيجية.

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع (جلفار)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن بيع صيدليات زهرة الروضة ذ.م.م، إلى مجموعة بن داود القابضة (الرمز 4161)، وهي مجموعة رائدة مدرجة بالسوق السعودي وتدير الدانوب ومتاجر بن داود, وذلك مقابل نظير نقدي قدره 444.1 مليون ريال سعودي، شريطة تحقق شروط الاتفاقية والاستحصال على الموافقات اللازمة. والشركة محل الصفقة، شركة فرعية مملوكة من قبل مجموعة شركة جلفار بنسبة 100%، وتدير 173 منفذًا للصيدليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.

تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية جلفار للتخارج من الأنشطة غير الأساسية والتوجه نحو مجالات نمو المحفظة المستقبلية. كما ستستثمر الشركة جزءًا من عائدات التخارج في منتجاتها الدوائية المتنامية والتي مازالت قيد التطوير، ذات القيمة المضافة فضلاً عن المنتجات الصيدلانية المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الشركة خيارات استراتيجية مختلفة بغرض التوسع من خلال تصنيع بعض منتجاتها قيد التطوير في المملكة العربية السعودية.

تسعى جلفار إلى مواصلة التركيز على تعظيم أعمالها في مجال المنتجات الصيدلانية في المنطقة من خلال إطلاق منتجات مبتكرة جديدة تتماشى مع استراتيجية التوسع في خطوط إنتاجها. حيث تمتلك جلفار حالياً نحو 100 منتج قيد التطوير بمراحل مختلفة.

كما افاد الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: إن “التخارج من عمليات صيدليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، يعد بمثابة انجاز خطوة أخرى في سبيل تنفيذ استراتيجية جلفار للتخارج من الأصول غير الأساسية وتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا".

وأشار الدكتور باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: الى انه "سنعمل على مواصلة تعزيز أنشطتنا الأساسية في التصنيع والتسويق في المملكة العربية السعودية، حيث نرى فرص نمو جذابة للغاية مع قيمة استراتيجية أعلى لمساهمينا في المستقبل. كما تدعم عائدات الصفقة الموقف المالي للشركة. بالإضافة الى تسريع تنفيذ خططنا الاستراتيجية."

وورد عن الدكتور عبد الرزاق بن داود، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن داود القابضة، انه: "يعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة في تعزيز حضورنا في قطاع الرعاية الصحية، من خلال دمج خدمات الصيدلة في متاجرنا، مما يعزز راحة العملاء وتجربة التسوق. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بالنمو المستدام وإشراك العملاء..”

وأضاف السيد/ أحمد بن داود، الرئيس التنفيذي لمجموعة بن داود القابضة، “إن هذا الاستحواذ يتماشى بشكل مثالي مع الرؤية الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة ويدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال التوسع في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز شبكة فروعنا من خلال دمج 173 فرعاً لصيدلية زهرة الروضة إلى منظومة تجارة التجزئة في الشركة، وسنسعى لإنشاء وجهة متكاملة لعملانا تتيح لهم مجموعة واسعة من المنتجات الطبية والصحية ومنتجات العناية الشخصية. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية تجعل من الشركة رائدة بقطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية باعتبارها أول شركة تجزئة تدمج خدمات الصيدلة ضمن متاجرها. مما يسهل وصول العملاء إلى منتجات الرعاية الصحية إلى جانب احتياجاتهم اليومية. كما يعكس هذا التزامنا بتحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو على المدى الطويل"

حول جلفار:

تعد جلفار واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، تقدم الشركة حلول رعاية صحية عالية الجودة ومبتكرة وبأسعار معقولة للعائلات في جميع أنحاء العالم. تأسست جلفار بتوجيهات من سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي في عام 1980، ويعمل بها أكثر من 3500 شخص وتقوم بتوزيع المنتجات الصيدلانية إلى حوالي 40 دولة حول العالم.

تتمحور أعمال جلفار حول وحدتي عمل أساسيتين – جلفار لحلول مرض السكري وقسم الطب العام، والتي تستهدف القطاعات العلاجية الرئيسية بما في ذلك أمراض الجهاز الهضمي وإدارة الألم والعناية بالجروح والمضادات الحيوية وامراض القلب والتمثيل الغذائي. تمتلك جلفار 12 منشأة تصنيع معتمدة دوليًا في إمارة رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة. في عام 2012، أصبحت جلفار واحدة من أكبر منتجي الأنسولين من خلال وحدة إنتاج التكنولوجيا الحيوية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. كما تدير شركة بلانت فارمسيز، وهي شركة التوزيع الطبي والتجزئة التابعة لشركة جلفار، 290 صيدلية بيع بالتجزئة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

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