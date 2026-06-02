مسقط : تعزيزًا لدوره في دعم المشهد المالي المتطور في سلطنة عُمان من خلال الشراكات التي تسهم في دفع الابتكار والتحول الرقمي، وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع فريندي باي، تم بموجبها تعيين البنك شريكًا مصرفيًا رسميًا لفريندي باي. وقد أُقيمت مراسم التوقيع في مقر صحار الدولي بمبنى السّيف بشاطئ القرم، حيث وقّع الاتفاقية كلٌّ من عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، وتوفيق اللواتي، الرئيس التنفيذي لفريندي باي في سلطنة عُمان، إيذانًا بانطلاق شراكة تهدف إلى تعزيز البنية المالية التحتية الداعمة لمنظومات المدفوعات الرقمية في السلطنة.

وحول ذلك، علّق عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "إن التطور المتواصل في قطاع الخدمات المالية بات يعتمد بصورة أكبر على قدرة المؤسسات على العمل المشترك لبناء منظومات متكاملة تتسم بالأمان، وقابلية التوسع، والقدرة على مواكبة تطلعات الزبائن المتغيرة. وتعكس الشراكات بين البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية مثل فريندي باي التوجه الأوسع الذي يشهده القطاع، حيث يتعزز الابتكار من خلال التكامل بين الأطر التنظيمية والخبرات المؤسسية والطموحات المشتركة. ومع التسارع المستمر الذي تسهده الخدمات المالية الرقمية، ستؤدي مثل هذه الشراكات دورًا محوريًا في تشكيل مشهد مالي أكثر ترابطًا وجاهزية للمستقبل، بما يدعم مسيرة التقدم الاقتصادي والأولويات التنموية الوطنية".

وبموجب إطار هذه الشراكة، سيقدّم صحار الدولي الدعم لمتطلبات العمليات التشغيلية الخاصة بـفريندي باي من خلال مجموعة من الحلول المصرفية للشركات المصممة لتسهيل الأنشطة التشغيلية اليومية، بما يشمل خدمات التحصيل ومعالجة التسويات، وصرف الرواتب، ومدفوعات الموردين، إلى جانب خدمات الدعم المصرفي المرتبطة بإدارة الخزينة. كما ستسهم الاتفاقية في توفير البنية المصرفية المنظمة التي ترتكز عليها خدمات فريندي باي، بما يشمل إمكانيات الدفع والتسويات، وتمكين خدمات التحويلات المالية الدولية، والإجراءات الخاصة بحماية أموال الزبائن. وستظل أرصدة الزبائن محفوظة ضمن حسابات منفصلة ومعزولة بالكامل داخل النظام المصرفي الخاضع للتنظيم، بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي العُماني، الأمر الذي يعزز آليات الحماية الموثوقة ويدعم تقديم خدمات مالية رقمية آمنة.

وإلى جانب البنية المصرفية الأساسية، سيعمل صحار الدولي كذلك على دعم مجموعة مختارة من القدرات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، تشمل تمكين خدمات نظام حماية الأجور، والبنية التحتية لإصدار البطاقات، وخدمات قبول المدفوعات التجارية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الابتكار في حلول الدفع الوطنية. وتؤسس هذه الإمكانيات مجتمعةً لقاعدة متينة تجمع بين قوة البنية المصرفية المنظمة وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة، بما يدعم تقديم تجارب دفع أكثر جاهزية للمستقبل، ويسهم في مواصلة تطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في سلطنة عُمان.

ومن خلال الشراكات التي تجمع بين قوة المؤسسات والقدرات القائمة على الابتكار، يواصل صحار الدولي تركيزه على دعم بناء قطاع مالي متطور ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. ومن خلال تمكين البنية التحتية التي تدعم القاعدة الاقتصادية على المدى الطويل، يواصل البنك الإسهام في تطوير مشهد مالي قادر على التكيف مع المتغيرات السوقية وتهيئة الفرص المستقبلية ضمن الاقتصاد الرقمي العُماني.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om