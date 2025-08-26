مسقط، سلطنة عُمان : احتفاءً بالشراكات والتقدم المشترك، نظّم صحار الدولي مأدبة عشاء في محافظة ظفار، جمعت نخبة من الزبائن المميزين من القطاعين العام والخاص. وأقيمت الفعالية برعاية سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري، محافظ الوسطى، وشهدت حضور نخبة من كبار الشخصيات، من بينهم سعادة فيصل بن عبدالله الروّاس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغسّاني، رئيس بلدية ظفار. كما شارك في المناسبة أعضاء مجلس إدارة صحار الدولي والرئيس التنفيذي عبدالواحد بن محمد المرشدي وأعضاء من فريق الإدارة التنفيذية، الذين حرصوا على تقديم خالص شكرهم وحفاوة ترحيبهم بالحضور.

وبهذه المناسبة، صرّح عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً:"يعكس هذا اللقاء تقديرنا العميق للثقة التي يوليها لنا زبائننا، ويؤكد التزام صحار الدولي بدفع المبادرات التي تساهم في النمو المستدام لمحافظة ظفار. كما تمثل مثل هذه الفعاليات فرصة لتعزيز الشراكات والاحتفاء بالإنجازات وفتح آفاق أوسع للتعاون، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية لرؤية عُمان 2040."

استهلّت الأمسية بكلمات ترحيبية أعقبها كلمة ألقاه الرئيس التنفيذي، تناول فيه أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كعامل محفّز للنمو. وفي تجسيد لهذه الرؤية، أعلن صحار الدولي عن تسليم أربع سيارات كهربائية لبلدية ظفار، في خطوة تعكس جهود البنك في تعزيز الاستدامة ودعم المبادرات البيئية في المحافظة.

تأكيداً لدوره كداعمٍ لريادة الأعمال، سلط صحار الدولي الضوء كذلك على شراكته مع غرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال رعايته لمعرض "تمكين وسمو" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشهدت الفعالية تكريم 25 فائزاً من مختلف القطاعات تقديراً لإسهاماتهم، بما يجسّد التزام البنك بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار، ودعم أجندة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان.

في خطوة تعكس فلسفة البنك "التميز الذي يتجاوز الخدمات المصرفية"، أعلن صحار الدولي عن مبادرته لتقديم دعمه لجمعية النور للمكفوفين – فرع ظفار. والتي من خلالها، يهدف البنك إلى تعزيز الوعي بخدمات الجمعية، وتزويد أولياء الأمور بالأدوات اللازمة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية، وتمكين الأفراد من التعامل مع متطلبات الحياة اليومية بثقة أكبر.

يواصل صحار الدولي تعزيز دوره كشريك موثوق للمجتمعات ومساهم في التقدم الوطني من خلال دعم المبادرات التي تتجاوز الخدمات المالية. ومع تركيزه على الاستدامة والابتكار والشمولية، يظل البنك ملتزماً بإيجاد قيمة مستدامة تنسجم مع أهداف رؤية عُمان 2040. إلى جانب إدراك صحار الدولي أن التواصل المستمر مع زبائنه المميزين يمثل عاملاً أساسياً لبناء علاقات راسخة وتقديم حلول تلبي احتياجاتهم المتجددة بفاعلية.

نبذة عن صحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

