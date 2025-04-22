القاهرة، مصر – أعلنت شركة سايبرنايت الموزع الإقليمي الرائد في مجال الأمن السيبراني، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها التمثيلي الجديد في مصر، الكائن في منطقة التجمع الخامس – ديستريكت 5 بالقاهرة الجديدة، يوم الثلاثاء الموافق الثاني و العشرين من أبريل وذلك تأكيدًا على التزامها العميق تجاه دعم التحول الرقمي المتسارع في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية مع بروز مصر كمركز إقليمي هام للتكنولوجيا والأمن السيبراني، حيث تسعى سايبرنايت إلى توسيع نطاق عملياتها بما يتماشى مع تنامي الوعي بالمخاطر السيبرانية والحاجة إلى تعزيز الامتثال التنظيمي. وسيكون المكتب الجديد مركز للتميز يخدم منظومة العملاء والشركاء المتنامية في منطقة المشرق ومصر وأفريقيا.

وفي هذا السياق، صرّح نوفل مزالي، المدير الإقليمي الأول لمنطقة المشرق ومصر وأفريقيا في سايبرنايت ، قائلاً: "يعكس افتتاح مكتبنا التمثيلي في مصر الأهمية المحورية التي تحتلها البلاد ضمن استراتيجيتنا الإقليمية. فمصر تمتلك منظومة تكنولوجية نابضة بالحياة، وتُعد بوابة استراتيجية إلى منطقة المشرق وأفريقيا، ما يجعلها الموقع الأمثل لمركز من مراكز التميز التابعة لنا. نحن ملتزمون بتمكين المؤسسات في المنطقة من خلال حلول أمن سيبراني متقدمة، ودعم الابتكار على كافة المستويات.

ومن جانبه، أضاف أحمد البحنيهي، مدير المبيعات الإقليمي في مصر لدى سايبرنايت: "يُمكننا الحضور القوي لفريق العمل من خبراء التطوير التقني والتجاري على أرض الواقع في مصر من بناء علاقات أكثر قربًا ومصداقية مع الشركات المحلية والجهات الحكومية، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من مسيرة سايبرنايت المتنامية في مصر."

يُذكر أن شركة سايبرنايت قد سجلت نموًا لافتًا خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 67%، مع توسّعها في 13 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال تعزيز حضورها المحلي في مصر، بات بإمكان الشركة العمل كشريك فعلي لفرق عمل مزودي الخدمات، لمعالجة التحديات التنظيمية وإدارة التهديدات في المنطقة.

نبذة عن شركة سايبرنايت

تُعد سايبرنايت تكنولوجي موزعًا متخصصًا في الأمن السيبراني، يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتغطي منطقة الشرق الأوسط من خلال تواجد ميداني في جميع الأسواق الرئيسية بالمنطقة. تعتمد الشركة منهجية أمن الثقة المعدومة على اطار عمل فوريستر ، وتدمج بين الحلول السيبرانية المتقدمة والرائدة في السوق لحماية نطاق التهديدات بالكامل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تعزيز قدرات فرق الأمن في المؤسسات الحكومية والخاصة على اكتشاف الخروقات، وتسريع الاستجابة والحلول، مع تحقيق الامتثال التنظيمي. وتساعد منهجية سايبرنايت المبتكرة في توزيع الأمن السيبراني شركاءها الاستراتيجيين على تحقيق انتشار أكبر في السوق، وتحقيق عائد استثماري ملموس، وتسريع قيمة الأعمال.

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