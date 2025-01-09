الأستاذ/ محمد الشهري والأستاذ/ نايف الذييب يوقعان مذكرة التفاهم بين شركة نجم وشركة ذيب

الرياض: وقعت شركة نجم لخدمات التأمين مذكرة تفاهم مع شركة ذيب لتأجير السيارات والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، والارتقاء بخدمات تأجير وإصلاح المركبات وفق أعلى معايير الجودة، الأمر الذي يساهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية مرتادي الطرق ومستأجري المركبات.

وقد تم تنظيم حفل توقيع مذكرة التفاهم يوم الأربعاء 1 يناير 2025 في مقر الإدارة العامة لشركة نجم بمدينة الرياض، حيث قام بالتوقيع على المذكرة كل من الأستاذ/ محمد بن يحى الشهري الرئيس التنفيذي لشركة نجم والأستاذ/ نايف بن محمد الذييب الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركتين، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك بما يحقق الأثر الإيجابي لمصالح الطرفين.

هذا، وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم العديد من الخدمات، تشمل خدمات إصلاح وصيانة المركبات بواسطة خدمة "أسهل" التي أطلقتها شركة نجم مؤخراً، بالإضافة إلى خدمات إدارة المطالبات التأمينية، وإدارة السجل التأميني لأسطول المركبات الذي تملكه شركة ذيب، علاوة على خدمات إدارة الحوادث المرورية التي توفرها شركة نجم. وتتيح المذكرة أيضاً تعزيز الفرص التجارية المشتركة في خدمات المركبات، وكذلك تبادل الخبرات والتدريب بما يخدم موظفي وعملاء الطرفين.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال الأستاذ محمد الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة نجم: " نعمل في نجم على تعزيز الشراكات التي تساهم في توسيع الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي تطلقها الشركة لتمكين قطاع التأمين وتعزيز السلامة على الطرق السعودية مثل خدمة "أسهل" التي توفر لأصحاب المركبات المتضررة من الحوادث المرورية خدمات إصلاح عالية الجودة لدى مراكز إصلاح معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمتاحة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الشهري: يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية نجم التي تهدف إلى ابتكار الحلول التي تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الحياة وسلامة المجتمع وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق خدمة "أسهل" التي تحقق الكثير من المزايا لجميع الأطراف أبرزها تحسين تجربة العميل ما بعد الحادث، وتقديم خدمة إصلاح لمركبات عملاء التأمين ضد الغير بجودة عالية وضمان معتمد تدعم السلامة وتحمي المجتمع، وتضبط تكاليف التأمين، وتساهم في زيادة الاستثمار في قطاع إصلاح المركبات، وتقلل في الوقت نفسه من عمليات الاحتيال.

بدوره عبّر الأستاذ نايف الذييب، الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات بقوله: " فخورون بما حققته شركة نجم من تطوير لخدماتها ولقدراتها، وأن نكون جزءاً مساهماً في هذا التطور، الذي سينعكس تأثيره بشكل مباشر وإيجابي في تعزيز مستويات السلامة المرورية في المملكة".

يذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تمكين قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏‎للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40‏‎ ‎مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة يشكل 98% من إجمالي القوى العاملة بالشركة‎.

كما أن شركة ذيب لتأجير السيارات، تعد إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وأهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محلياً وخارجياً. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 33 عاماً، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 61 فرعاً، 15 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 33 ألف سيارة.

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