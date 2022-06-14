- يهدف التعاون إلى تسريع نشر حلول مستدامة وذكية لإدارة الطاقة

- إتاحة مجموعة خدمات تكميلية في تقنيات الجهد المتوسط والعالي لتوفير قيمة أكبر للعملاء

دبي : أعلنت "هيتاشي إنرجي"، الرائدة في أسواق وتقنيات حلول نقل وتوزيع الكهرباء وأتمتة شبكات الطاقة، و"شنايدر إلكتريك"، الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اليوم عن دخولهما في تعاون لتوفير قيمة أكبر للعملاء وتسريع وتيرة تحول الطاقة.

وستدعم اتفاقية التعاون غير الحصرية الجهود التي يبذلها العملاء لتعزيز الاستدامة، بما في ذلك إزالة الكربون من قطاعي الطاقة والصناعة. ويمكن لـ"هيتاشي إنرجي" الاستفادة من محفظة تقنيات الجهد المتوسط من "شنايدر إلكتريك"، فيما ستتمكن الأخيرة من استخدام حلول الجهد العالي التي تقدمها "هيتاشي إنرجي" من أجل توفير عروض تتسم بقدر أكبر من الشمولية.

ويستند هذا التعاون الجديد إلى السجل الحافل الموثوق به والبصمة العالمية والتجربة الواسعة، التي تتمتع بها هاتان الشركتان الرائدان في تكنولوجيا الطاقة المستدامة على صعيد تسليم مشاريع في مجالات الموارد المتجددة، ومراكز البيانات، والتعدين وغيرها من قطاعات الصناعات الأخرى. وتتوقع الشركتان أن تؤدي هذه المنظومة التعاونية إلى ضمان تحقيق فوائد لمصلحة العملاء على امتداد دورة الحياة التشغيلية، بما في ذلك توفير عرض أكثر شمولية، وسلسلة إمداد راسخة وكفاءة معززة.

وبهذه المناسبة، قال "كلاوديو فاتشين"، الرئيس التنفيذي لدى "هيتاشي إنرجي": "نواصل الابتكار بالتكنولوجيا ونماذج الأعمال من أجل تطوير منظومة أكثر استدامة ومرونة وأماناً للطاقة"، وأضاف: "لقد اخترنا التعاون مع شنايدر إلكتريك لتعزيز محفظة الخدمات التكميلية لدينا وتلبية الحاجة لنشر أسرع لحلول شبكات الطاقة من أجل عملائنا".

وبدوره، قال "باسكال تريكوار"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى "شنايدر إلكتريك": "نسعى من خلال هذا التعاون إلى مساعدة عملائنا على نشر حلول الطاقة الخضراء التي تؤدي دوراً فعالاً في مكافحة تغير المناخ". وتابع: "نحن ملتزمون مع هيتاشي إنرجي بالاستفادة من مواطن القوة لدى كل منا بغية إيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملائنا في قطاع الطاقة".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "هيتاشي إينرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول اإلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

https://www.hitachienergy.com https://www.linkedin.com/company/hitachienergy https://twitter.com/HitachiEnergy

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.

نبذة عن "شنايدر إلكتريك":

يتمثل هدف "شنايدر اليكتريك" في تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من الطاقة والموارد، وذلك عبر تعزيز التكامل بين التقدم والاستدامة. هذا ما تسميه الشركة Life Is On.. تتمثّل مهمة "شنايدر الكتريك" في أن يكون شريكاً رقمياً موثوقاً في الاستدامة والكفاءة. ندفع عجلة التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات الطاقة والعمليات الرائدة عالمياً. نقدم الدمج بين نقطة النهاية والسحابة، ما يؤدي إلى إنشاء اتصال بين المنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات. نمكن حلول دورة الحياة لإتاحة الإدارة المتكاملة للشركة، للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية. ندافع عن المعايير المفتوحة والأنظمة القائمة على الشراكات المتحمسة لتحقيق الأهداف المجدية المشتركة والقيم المشتركة والشاملة والممكنة.