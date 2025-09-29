الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن برنامج "قادة 2030"، أحد برامج مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، عن عقد شراكة استراتيجية مع "نيوم"، تهدف إلى تقديم الوحدة الرابعة من البرنامج التطويري بعنوان "قيادة التنفيذ في عصر التحولات السريعة"، وذلك ضمن رحلة الدفعة السابعة من البرنامج.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التوجه الاستراتيجي لبرنامج "قادة 2030" نحو إثراء تجربة المشاركين، من خلال التعاون مع جهات محلية ودولية رائدة تسهم في صناعة التغيير والتحول الإيجابي داخل المملكة. وتُعد "نيوم" نموذجًا حيًّا للابتكار في التنفيذ المؤسسي، والاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تتيحها رؤية السعودية 2030، مما يجعلها شريكًا مثاليًا في بناء قدرات القيادات الوطنية.

وتهدف الوحدة الرابعة من البرنامج، التي استضافتها نيوم خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر، إلى تعزيز قدرات المشاركين على قيادة التغيير في بيئات العمل الحيوية التي تتطلب مرونة وفاعلية في اتخاذ القرار، وذلك عبر تزويدهم بالمعرفة اللازمة لترجمة الاستراتيجيات إلى واقع ملموس، والاستفادة من تجربة نيوم الرائدة في إدارة التغيير وتنفيذ المشاريع المبتكرة.

ويعكس هذا التعاون حرص برنامج "قادة 2030" على تمكين المشاركين من التفاعل المباشر مع نماذج وطنية رائدة في التنفيذ والتحول، حيث تمثل "نيوم" نموذجًا عالميًا في تبني الرؤى الطموحة وتحويلها إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، من خلال مشاريع تتميّز بالتنوع والعمق الاستراتيجي، وتستند إلى تكامل فريد بين تخصصات متعددة وقدرات تنفيذية عالية، إلى جانب نهج دقيق لإدارة التغيير.



وتركز الوحدة الرابعة على تطوير مهارات التفاوض، وتمكين المشاركين من التعاون مع فرق عمل متنوعة الثقافات، بما يُعزِّز قدرتهم على بناء تحالفات استراتيجية وتحقيق نتائج مؤثرة. كما يتضمن البرنامج سلسلة من الزيارات الميدانية والجلسات الحوارية مع عدد من قيادات نيوم التنفيذيين الذين سيشاركون خبراتهم وتجاربهم العملية، بما يسهم في إثراء معرفة المشاركين وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة تحديات القيادة في بيئات متغيرة.

يذكر أن برنامج "قادة 2030"، هو برنامج تطويري مُكثَّف يهدف إلى إعداد نخبة من القيادات التنفيذية الوطنية في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، من خلال رحلة تعليمية وتجريبية متكاملة تغطي محاور متعددة تشمل القيادة والابتكار والتأثير، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إعداد قادة قادرين على إحداث التغيير وصناعة المستقبل.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

حول مسك

مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية.

لتحقيق ذلك، تعمل المؤسسة على الأخذ بيد الشباب في أنحاء البلاد، وتوفير الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها، وخلق البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور.

تدعم مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” تمكين الشباب السعودي في مجالين اثنين: التعليم وريادة الأعمال كمجال أساسي، والعلوم والتقنية كمجال مساند، من خلال تصميم البرامج وبناء الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية، لدعم الجهود المبذولة في بناء مجتمع متقدم قائم على المعرفة.

تسعى المؤسسة إلى بلوغ هذه الأهداف، من خلال تصميم البرامج وبناء الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية في مختلف المجالات، كما تستثمر في تطوير رأس المال الفكري وإطلاق طاقات الشباب السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الحاضنات.

وتؤمن مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بأن حضورها المؤسسي سيدعم تعزيز الجهود نحو مجتمع قائم على المعرفة؛ سعيًا لتحقيق الإنجاز والقيمة المضافة للمجتمع السعودي.

-انتهى-

#بياناتشركات