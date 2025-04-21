الرياض، المملكة العربية السعودية: وسعّت شركتا «مايكروسوفت» و«داتابريكس» تعاونهما الاستراتيجي لإتاحة منصة «أزور داتابريكس» أمام قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، في خطوة ستمكن المؤسسات المحلية من توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي انسجاماً مع أهداف رؤية 2030 الطموحة.

ويجمع هذا التعاون بين خبرات «داتابريكس» في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وبين البنية التحتية الآمنة والمرنة لمنصة «مايكروسوفت أزور»، مما يتيح للمؤسسات في المملكة تطوير عملياتها، وبناء تطبيقات ذكية قائمة على البيانات، واستثمارها في اتخاذ قرارات فاعلة. وإلى جانب ذلك، تركز الشراكة على تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر في المملكة في مجالي هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبهذا الصدد أكد «تركي باضريس»، رئيس »مايكروسوفت العربية«، أن الشراكة تعكس التزامهم الراسخ بدعم المملكة في مسيرتها نحو اقتصاد رقمي قائم على البيانات، وتمكين المؤسسات من تقديم حلول مبتكرة ذات أثر ملموس على المجتمع وقطاع الأعمال.

من جانبه، أعرب «محمد الزعبي»، المدير العام لشركة «داتابريكس» في السعودية، عن سعادته بالشراكة مع مايكروسوفت، وأوضح أن هذه الخطوة تعزز من قدرة المؤسسات السعودية على استغلال بياناتها بطريقة مبتكرة بما يُسَرع مبادرات الذكاء الاصطناعي وتحقيق التميز التنافسي. وأكد على التزام الشركة بدعم التحول الرقمي في المملكة عبر أدواتهم المخصصة لتحليل البيانات، فضلاً عن المساهمة في تطوير المواهب السعودية الواعدة بهذا المجال.

والجدير بالذكر أن «مجموعة سينومي»، أكبر مالك ومطوّر ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية، كانت قد تبنت بالفعل منصة «أزور داتابريكس»، ومن خلالها طوّرت المجموعة أحد أوائل نماذج "مستودع بحيرة البيانات الموحدة" في المنطقة، ما مكّنها من معالجة وتحليل بياناتها بشكل لحظي وتحقيق تحسينات ملموسة في الأداء التشغيلي وتعزيز تجربة المتسوقين.

وأشار الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في «سينومي سنترز»، «بينو جوزيف»، بأن دمج «أزور داتابريكس» في عملياتهم غَيَّر طريقة تفاعلهم مع البيانات، وأردف قائلاً: "إن إضافة منصة «أزور» الآمنة والقابلة للتطوير من مايكروسوفت، مع التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات من شركة «داتابريكس» أتاح لنا تقديم تجارب تسوق وعروض ترويجية مخصصة، وتَوَقّع متطلبات الزوار، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى رضاهم في مراكزنا المنتشرة بالمملكة".

دعم المواهب المحلية والابتكار

تعمل شركتا «مايكروسوفت» و«داتابريكس» على تعزيز بيئة عمل منصة «أزور داتابريكس» في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقديم مهارات Databricks ضمن مبادرة مايكروسوفت التدريبية لبناء مهارات المؤسسات (ESI) والبرامج المصممة خصيصًا لتطوير مهارات المواهب المحلية في مجال تحليل البيانات القائم على الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى مبادرات لدعم المؤسسات الرائدة والطموحة في المملكة للاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتها.

ومع استمرار المملكة العربية السعودية في تسريع رحلة التحول الرقمي، سيساهم هذا التعاون بين «مايكروسوفت» و«داتابريكس» بشكل كبير في دعم جهود التنويع الاقتصادي ودفع عجلة الابتكار في المملكة العربية السعودية.

-انتهى-

#بياناتشركات