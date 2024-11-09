المنامة، البحرين: أعلنت زوهو كورب، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، عن تعاونها مع "ذا كوليكتف هاب"The Collective Hub ، مساحة العمل المشتركة الأولى والرائدة في البحرين، وذلك لتمكين الشركات الناشئة في البحرين من رقمنة عملياتها التشغيلية وتسريع نموها. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تمكين أصحاب الأعمال الصغيرة من تبني الحلول الرقمية والمساهمة في تسريع تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين.

وكجزء من برنامج "زوهو فور ستارت أبس" (ZFS)، ستوفر هذه الشراكة للمؤسسات البحرينية الناشئة المنضوية تحت مظلة شبكة ذا كوليكتف هاب إمكانية الوصول إلى حزمة زوهو من الحلول القائمة على السحابة. وبموجب الاتفاقية، سيحصل عملاء زوهو الجدد على رصيد في محفظة زوهو بقيمة 2500 دولار لمدة عام. حيث يمكن استخدام رصيد المحفظة للاستفادة من تطبيقات زوهو الفردية أو منصة "زوهو ون"، نظام التشغيل للشركات، التي تقدم أكثر من 50 تطبيقاً لمساعدة الشركات الناشئة على تبسيط إدارة مختلف جوانب العمل لديها، بما في ذلك المبيعات، وإدارة علاقات العملاء، والتسويق، والموارد البشرية، وسلسلة الإمداد، والتجارة الإلكترونية والمحاسبة.

وبهذه المناسبة، قال بريم آناند فيلوماني، مدير النمو الاستراتيجي في زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن زوهو ملتزمة بتمكين المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة من تبني التحول الرقمي والبقاء في صدارة القطاع، عبر تزويدها بالأدوات والموارد التي تحتاجها للنجاح"، وأضاف قائلاً: "في عالم اليوم الرقمي الذي يتسم بتسارع إيقاعه، من الأهمية بمكان بالنسبة للشركات الناشئة أن تعطي الأولوية للتكنولوجيا منذ البداية. وفي هذا الإطار، تأسس برنامج زوهو فور ستارت أبس من أجل تمكين الشركات الناشئة من التركيز على كفاءاتها الجوهرية دون أن تكون مثقلة بأعباء التكاليف الإضافية لتكنولوجيا المعلومات. وقد ساعد البرنامج بنجاح العديد من الشركات عبر مختلف أنحاء المنطقة على تسريع وتيرة نموها".

وبدورها، قالت كوبولاكشمي كريشنا مورثي، المدير العالمي لبرنامج زوهو فور ستارت أبس: "كقاعدة عامة، يُتوقع لأي شركة ناشئة أن تنمو وأن تحافظ على هذا النمو بطريقة رشيقة. وفي أثناء رحلة تحويل فكرة ما إلى نموذج تجاري يعمل بكامل طاقته، تحتاج الشركات الناشئة إلى منظومة دعم متكاملة بدءاً من مرحلة ما قبل الفكرة نفسها. وبصفة عامة، تتكون منظومة الدعم هذه من مرشدين ومقدمي خدمات بنية تحتية، وبيئة تشريعية حكومية من لوائح ومزايا داعمة للشركات الناشئة، ومزودي تكنولوجيا. وبناءً على ذلك، تكمّل زوهو، بواسطة برنامج زوهو فور ستارت أبس، منظومة الدعم هذه عبر توفير إمكانية الوصول إلى تطبيقات زوهو البرمجية الموثوقة والقابلة للتطوير والمتاحة بأسعار معقولة، وذلك من خلال أرصدة محفظة زوهو. وفي ظل مواصلة زوهو الاستثمار والنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ازدهار منظومة الشركات الناشئة في البحرين، فإن التوقيت يعتبر مثالياً تماماً لبدء التعاون مع ذا كوليكتف هاب.

وبدورها، قالت خولة الشيخ، مديرة شركة ذا كوليكتف هاب: "متحمسون للشراكة مع زوهو، المنصة الرائدة التي تعمل على تمكين منظومة الشركات الناشئة من خلال تزويدها بالأدوات الأساسية اللازمة للنمو والنجاح. ويتوافق هذا التعاون بشكل مثالي مع مهمة ذا كوليكتف هاب المتمثلة في دعم وتنمية المواهب الريادية في البحرين وخارجها. ومن خلال توحيد الجهود مع زوهو، نهدف إلى توفير قيمة أكبر إلى مجتمع المبتكرين لدينا، وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى تقنيات وموارد عصرية تساعدهم على الازدهار في المشهد التنافسي اليوم".

ويعد زوهو فور ستارت أبس برنامجاً عالمياً تم تصميمه لتمكين الشركات في مراحل نموها المبكرة من تبني الرقمنة من خلال تزويدها برصيد محفظة وموارد للارتقاء بالمهارات الرقمية. وقد حقق البرنامج خطوات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومنذ إطلاقه بشكل رسمي عام 2019، عقد البرنامج أكثر من 20 شراكة استراتيجية مع حاضنات ومسرعات أعمال رائدة عبر المنطقة بما في ذلك "منشآت" Monsha’at و"تقدّم" TAQADAM و"ستارت أب جريند" Startup Grind و"ستارت أب ساوث" StartupSouth وغيرها. ومع أكثر من 2000 شركة ناشئة مسجلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يضم برنامج زوهو فور ستارت أبس مجتمعاً من المبتكرين الذين يستفيدون من حزمة تطبيقات زوهو القائمة إلى السحابة لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو. وقد سهّل البرنامج اعتماد التكنولوجيا للشركات الناشئة عبر مختلف القطاعات، حيث تحول أكثر من 250 عضواً في البرنامج إلى عملاء فعليين منذ العام الماضي وحده.

وتعتبر ذا كوليكتف هاب، المدعومة من شركة "تنمو" Tenmou، أول وأكبر مساحة عمل مجتمعية مشتركة للمستثمرين والشركات الناشئة والمبدعين في البحرين. ومنذ تأسيسها، تحافظ "ذا كوليكتف هاب" على مكانتها في الطليعة في تعزيز الابتكار والتعاون، وتهيئة منظومة أعمال ديناميكية تدعم ريادة الأعمال والنمو، وبالتالي لعب دور حاسم في دعم مجتمع الشركات الناشئة المتنامي في مملكة البحرين. ومع ثلاثة فروع في كل من العدلية وخليج البحرين ومجمع يتيم، أصبحت ذا كوليكتف هاب حجر الزاوية في مشهد ريادة الأعمال في البحرين، حيث تحتضن أكثر من 500 عضواً ضمن قطاعات متنوعة.

ومن خلال إبرام مثل هذه الشراكات مع زوهو، تعمل ذا كوليكتف هاب باستمرار على تزويد أعضائها بأحدث الأدوات والموارد للتفوق في مجالات عملهم وتحقيق النمو المستدام. ومع أكثر من 500 عضواً ومعدل إشغال يزيد عن 70 %، فإن "ذا كوليكتف هاب" ملتزمة بتوسيع نطاق مجتمعها.

وعبر دعم أكثر من 200 فعالية سنوياً، تخلق ذا كوليكتف هاب شبكة علاقات وفرص تعليمية قيّمة، تستقطب ما يزيد عن 5000 زائر كل عام. ومن خلال تزويد أعضائها بإمكانية الوصول إلى حزمة تقنيات زوهو، تعزز ذا كوليكتف هابمن حجم الموارد المتاحة لمجموعة المبتكرين المتنامية في البحرين.

وجدير بالذكر أن منصة "زوهو ون"، وهي نظام التشغيل للشركات، تحتوي على تطبيقات لكل من عمليات المكاتب الأمامية والخلفية مثل المبيعات والتسويق والتعاون والإنتاجية والموارد البشرية والتمويل والعمليات التشغيلية. ومع توفر خدمات ذكية مبنية على هذه التطبيقات ومنصة قوية لتشغيل التطبيقات، تقدم "زوهو ون" حزمة موحدة بالفعل تمنح أصحاب الشركات نظرة شاملة على عملياتهم. ويمكن أيضاً تخصيص المنصة بما يتماشى مع متطلبات مختلف الشركات، وتوسيعها لتضم وظائف مخصصة، وكذلك دمجها مع تطبيقات برمجية أخرى.

حول شركة "ذا كوليكتف هاب":

تأسست "ذا كوليكتف هاب" عام 2020 من قبل شركة "تنمو" Tenmou، وافتتحت فرعها الأول في "العدلية" في عام 2020، تلاه إطلاق فرع ثانٍ في "خليج البحرين" عام 2021 وثالث في "مجمع يتيم" عام 2022. وتوفر هذه المساحات العصرية الحديثة بيئة مزدهرة حيث تنمو الأفكار، وتتوسع الأعمال. وتخدم "ذا كوليكتف هاب" في الوقت الحالي أكثر من 500 عضو وعميل، وتحافظ على معدل إشغال بنسبة 70 ٪. وتشمل عضويتها المتنوعة رواد أعمال أفراد وشركات قائمة، حيث يستفيدون جميعهم من الشبكة النابضة بالحياة ومساحة العمل الداعمة التي توفرها الشركة.

وبالإضافة إلى مساحات العمل، تنظم "ذا كوليكتف هاب" وتستضيف أكثر من 200 فعالية سنوياً، تستقطب ما يزيد عن 5000 زائر. وتوفر هذه الفعاليات فرصاً قيمة للتواصل وبناء المهارات وتبادل المعرفة، مما يعزز مكانة "ذا كوليكتف هاب" كمركز رئيسي لمجتمع ريادة الأعمال في البحرين.

وباعتبارها مساحة العمل المشتركة الرائدة في البحرين، تواصل "ذا كوليكتف هاب" التوسع والابتكار، وتمكين المواهب المحلية ودفع نمو النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة، من خلال خلق بيئة مُمكنة لازدهار الشركات.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.zoho.com/

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