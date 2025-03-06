تكامل الخدمات السحابية سيمكن العلامات التجارية الشريكة من الانضمام بسهولة كتطبيقات مصغّرة

سيستفيد المستهلكون من مجموعة واسعة من الخدمات والعروض والمكافآت من العلامات التجارية العالمية والمحلية

برشلونة: كشف "بسمات"، التطبيق الشامل والرائد للمكافآت اليومية والتابع لشركة "إي آند الإمارات"، عن توقيع شراكة مع "تينسنت كلاود"، ذراع الحوسبة السحابية لشركة "تينسنت"، عملاق التكنولوجيا العالمي ومطورة تطبيق "Weixin/WeChat"، أكبر تطبيق شامل في العالم، وذلك بهدف تعزيز التجارة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جرى الإعلان عن هذه الشراكة خلال المؤتمر العالمي للجوال 2025 في برشلونة، ليؤكد على التزام تطبيق "بسمات" بدفع عجلة الابتكار الذي يركز على تجربة العملاء.

كجزء من هذه الاتفاقية، سيستفيد "بسمات" من حل "التطبيق الشامل كخدمة من تينسنت كلاود"، لإنشاء منظومة رقمية وديناميكية مفتوحة، ليكون بذلك أول تطبيق شامل في المنطقة يعتمد على هذه التقنية. وسيتيح هذا التكامل للعلامات التجارية الشريكة الانضمام بسلاسة كتطبيقات مصغّرة ضمن "بسمات". وسيتيح هذا الحل للشركات تعزيز حضورها الرقمي بسهولة، بينما يتمكن المستهلكون من الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات والمكافآت، ضمن تجربة موحدة في هذا التطبيق الشامل.

يُعد "بسمات" تطبيقاً رائداً في دولة الإمارات، حيث يضم أكثر من 5.5 مليون مستخدم مسجّل، ويقدم مجموعة واسعة من العروض والخدمات التي تشمل توصيل الطعام والبقالة وخدمات المنازل والمطاعم والتجزئة والترفيه والسفر، والكثير غيرها من الخدمات. وسيساهم اعتماد "بسمات" على الحلول السحابية المبتكرة من "تينسنت" في اتخاذه خطوة نحو التحول من تطبيق شامل "سوبر آب" إلى تطبيق شامل ومتكامل رقمي "سوبر مول"، ما يسمح للعلامات التجارية بالانضمام له بسرعة وكفاءة والاستفادة من خدماتها.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "إي آند الإمارات": «تمثل شراكتنا مع "تينسنت" خطوة استراتيجية في رحلة "بسمات" للتحول من منصة مكافآت إلى مُمكّن شامل للتجارة الرقمية في دولة الإمارات. تساعدنا هذه الشراكة في الاستفادة من خبرات الشركة التي تقف وراء أكبر تطبيق شامل في العالم "WeChat"، لنتمكن من خلق منظومة رقمية أكثر تكاملاً مع "بسمات". وهذا يعني أن كافة الشركات، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والتجار المحليين، يمكنها الآن الاندماج بسهولة والوصول إلى العملاء بفعالية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة أو تعقيدات. أما بالنسبة للمستهلكين، فإن الأمر يتعلق بتبسيط حياتهم اليومية، سواء كان ذلك من خلال استكشاف العروض المميزة أو إنجاز المهام اليومية أو الوصول إلى الخدمات أو الاستمتاع بالمكافآت، وكل ذلك سيكون متوفر في مكان واحد. في نهاية المطاف، سيُحدث هذا التكامل نقلة نوعية في التجارة الرقمية داخل الدولة، وهي سوق يقودها عاملي السرعة والراحة، من خلال ربط الشركات والمستهلكين بسلاسة في اقتصاد أكثر كفاءة.»

من جهته، قال دان هو، نائب رئيس "تينسنت كلاود إنترناشيونال" لمنطقة الشرق الأوسط: «نحن متحمسون للشراكة مع "إي آند الإمارات" لدعم تطبيق "بسمات" في تطوره ليصبح تطبيقاً يستخدمه الملايين يومياً، سواء للوصول إلى الخدمات الأساسية أو التسوق أو الترفيه والألعاب. يقدم حل "التطبيق الشامل كخدمة من تينسنت كلاود" منصة معيارية مُثبتة مصممة لتكون مرنة وسهلة الاستخدام، وهو ما يساعد شركاءنا على تلبية توقعات المستخدمين لتجربة سلسة.»

يستند حل "التطبيق الشامل كخدمة من تينسنت كلاود" إلى إطار عمل "البرامج المصغّرة" من "تينسنت كلاود"، الذي لعب دوراً رئيسياً في نجاح "Weixin/WeChat"، أحد أكبر الأنظمة الرقمية في العالم والذي يخدم أكثر من 1.1 مليار مستخدم نشط شهرياً. ومن خلال هذه الشراكة، يسعى تطبيق "بسمات" إلى تكرار هذا النجاح في دولة الإمارات، عبر تقديم حل متكامل يمكّن العلامات التجارية من تعزيز التفاعل مع العملاء وزيادة معدلات الاحتفاظ بهم، فضلاً عن تحقيق عوائد استثمارية أعلى.

بالنسبة للشركات، سيمكنها هذا التكامل من دمج خدماتها بسرعة داخل منظومة "بسمات"، ما يعزز التفاعل مع العملاء ويزيد من الإيرادات دون الحاجة إلى استثمارات تطويرية كبيرة. أما المستهلكون، فسيحصلون على وصول موسّع إلى شبكة أكبر من الشركات، من العلامات التجارية العالمية الكبرى إلى المتاجر المحلية، والتي ستقدم عروضاً وخدمات ومكافآت حصرية. سواء كان الأمر يتعلق بالتسوق أو تناول الطعام أو الترفيه أو طلب الطعام والبقالة عبر الإنترنت أو حجز الخدمات، سيقدم تطبيق "بسمات" الشامل فوائد عديدة للمستخدمين من خلال توفير تجربة سلسة ومتكاملة.

يواصل تطبيق "بسمات" تطوره ليصبح الوجهة الأولى للمستخدمين، حيث يوفر القيمة والراحة والمكافآت لملايين العملاء مع شبكة تضم 6,500 علامة تجارية مشاركة وأكثر من 15,000 منفذ شريك.

حول تطبيق "بسمات"

يعد "بسمات" التطبيق الشامل والمتكامل للخدمات من مجموعة "إي آند" وأحد أكبر المتاجر التي تلبي الاحتياجات اليومية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها. يضم التطبيق 6500 علامة تجارية مشاركة وأكثر من 15000 منفذ شريك في الدولة، ويقدم "بسمات" عروض ومكافآت على توصيل الطعام والبقالة وحجز الخدمات المنزلية وخدمات "إي آند"، بالإضافة إلى تناول الطعام والتسوق والترفيه والعافية ومزايا السفر، ما يجعله التطبيق الشامل والرائد لنمط الحياة.

يضم "بسمات" حاليًا أكثر من 5.5 ملايين عضو مسجل، وهو متاح لجميع مواطني ومقيمي وزوار دولة الإمارات. ويمكن للعملاء الجدد تنزيل هذا التطبيق الشامل من متجر تطبيقات iOS أو متجر Google Play أو Huawei AppGallery للاستمتاع بمزايا رائعة على الفور.

حول تينسنت كلاود

تُعد "تينسنت كلاود" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية، وهي ملتزمة بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الواقعية وتمكين التحول الرقمي للصناعات الذكية. ومن خلال بنيتها التحتية العالمية الواسعة، توفر "تينسنت كلاود" خدمات سحابية مستقرة وآمنة للعديد من القطاعات، مستفيدة من أحدث التقنيات مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأمن الشبكات. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الألعاب والإعلام والترفيه والتمويل والرعاية الصحية والعقارات

-انتهى-

#بياناتشركات