أبوظبي: أعلنت "كاتم"، رائدة تطوير حلول الاتصالات المبتكرة وفائقة الأمان وحماية البيانات والتابعة لمجموعة "ايدج"، توقيع مذكرة تفاهم مع "نوكيا"، الرائدة عالمياً في الابتكار التكنولوجي بين الشركات، بهدف تطوير وتوفير شبكات اتصالات آمنة للتطبيقات الدفاعية والمهام الحساسة في دولة الإمارات.

ووقّع مذكرة التفاهم ديدييه باجنو، الرئيس التنفيذي لشركة كاتم، ومحمد سمير، نائب الرئيس لشبكات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط لدى نوكيا، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى 21 فبراير.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون "كاتم" و"نوكيا" على تطوير وتوفير شبكات اتصالات آمنة (مثل تطبيقات الجيل الخامس العسكرية والجيل الخامس المدمج) التي تلبي أعلى معايير الأمن والموثوقية والامتثال للتطبيقات الدفاعية والمهام الحساسة في دولة الإمارات. ويستفيد ذلك التعاون من أوجه القوة التكاملية بين الشركتين لدفع عجلة الابتكار وضمان مرونة البنية التحتية الآمنة للاتصالات في مجال الأمن الوطني والقطاعات الأكثر أهمية.

وقال ديدييه باجنو، الرئيس التنفيذي لشركة كاتم: "يجمع هذا التعاون بين خبرات شركة كاتم ضمن مجال الاتصالات فائقة الأمان وريادة نوكيا التقنية لابتكار حلول تلبي بصورة مباشرة الضرورات الأمنية دائمة التطور ضمن قطاع الشبكات التكتيكية".

من جهته، قال محمد سمير، نائب الرئيس لشبكات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط لدى نوكيا: "نلتزم في نوكيا بتطوير حلول اتصالات آمنة ومرنة. ويتيح لنا التعاون مع شركة كاتم الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لتقديم شبكات آمنة عالمية المستوى تعزز الأمن الوطني والفعالية التشغيلية".

ويمكن للحاضرين في آيدكس 2025 الاطلاع على محفظة ايدج ومجموعة شركاتها من المنتجات والحلول المتطورة في جناح المجموعة C20 في القاعة 5 داخل مركز أدنيك حتى يوم 21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

نبذة عن نوكيا

نبتكر في نوكيا التكنولوجيا التي تساعد العالم على العمل معاً.

وبصفتنا شركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي بين الشركات، تتميز شركتنا بشبكاتها الرائدة التي تشعر وتفكر وتتصرف عبر الاستفادة من عملنا عبر الشبكات المتنقلة والثابتة والشبكات السحابية. كما تضيف شركتنا قيمةً ملموسةً عبر الملكية الفكرية والأبحاث طويلة الأمد، بقيادة مختبرات Nokia Bell الحائزة على عدة جوائز.

وبفضل البنى المفتوحة التي تتكامل بسلاسة مع أي منظومة، تولّد شبكاتنا عالية الأداء فرصاً جديدة لتحقيق الدخل والتوسع. يثق مقدمو الخدمات والشركات والشركاء عبر أنحاء العالم في تقديم شركة نوكيا لشبكات آمنة وموثوقة ومستدامة اليوم، ويعملون معنا لإنتاج الخدمات والتطبيقات الرقمية الجاهزة للمستقبل.

-انتهى-

#بياناتشركات