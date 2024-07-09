ستوفر تسهيلات الدفع المرنة من "تابي" للعملاء فرصة شراء قطع غيار نيسان الأصلية في إطار خطط دفع مريحة

أبوظبي: أعلنت "المسعود للسيارات"، الشركة الرائدة في قطاع السيارات والموزع الحصري المعتمد لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن شراكة استراتيجية مع "تابي"، التطبيق الرائد في مجال المدفوعات والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيستفيد العملاء في إطار هذا التعاون من خيارات الدفع المرنة عند شراء قطع غيار نيسان، ما يرتقي بتجارب ما بعد البيع، ويعزز عمليات صيانة المركبات لتصبح أكثر سهولة وملاءمة. وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء، شراء قطع غيار نيسان من نقاط البيع التابعة لشركة المسعود للسيارات على أربع دفعات بدون فوائد، ما يمنحهم الفرصة لإصلاح سياراتهم على الفور، وتجنب التكاليف الإضافية والناجمة عن تأجيل عمليات الإصلاح، أو تعريض سلامتهم للخطر. وتؤكد هذه المبادرة التزام "المسعود للسيارات" بمنح العملاء خدمات ذات مميزة تبسط تجربتهم تساهم في الحد من الأعباء المالية.

وتعليقاً على التعاون، قال هارميت سينغ، مدير خدمات ما بعد البيع في شركة"المسعود للسيارات": "تعد شراكتنا مع "تابي" جزءاً من المبادرات التي نطلقها في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق التميز في الخدمات التي نوفرها. ونلتزم في المسعود للسيارات في الارتقاء المستمر بتجربة العملاء عبر تطوير الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. كما نعي حجم النفقات التي يتم تخصيصها لصيانة المركبات وشراء قطع الغيار. وقد ساهمت جميع العوامل السابقة في تأسيس هذه الشراكة لضمان سلاسة الحصول على قطع الغيار الأصلية من نيسان على نحو أكثر سهولة، وبالتالي تشجيع العملاء على الحفاظ على سياراتهم في حالة مثالية. وتعد مرونة الدفع التي توفرها "تابي" خياراً جذاباً يعزز تجربة اقتناء السيارة بشكل عام."

من جهته، قال زين خان، مدير تطوير الأعمال في "تابي": "يسعدنا التعاون مع 'المسعود للسيارات' لتوفير باقات الدفع المرنة للعملاء، ومنحهم المزيد من الخيارات التي تضمن تجربة عملاء أكثر سلاسة وملاءمة."

وتعد مبادرة "المسعود للسيارات" دليلاً على التزامها بتوفير الحلول وتعزيز الابتكارات التي تركز على العملاء. وتساهم الشركة في إطار تعاونها مع "تابي"، في إثراء تجارب خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع السيارات، تتطلع للارتقاء بمستوى رضا العملاء على نحو دائم ومستمر.

للمزيد من المعلومات حول المسعود للسيارات وخيارات الدفع الجديدة مع "تابي"، يمكن للعملاء زيارة https://en.nissan-abudhabi.com/

نبذة عن المسعود للسيارات

تعد شركة "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي لأكثر من 38 عاماً، وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات، والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتضم الشركة 10 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح، والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و5 مراكز للصيانة 6 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة عام 2019 متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجرًا مبتكرًا وشاملًا لتلبية احتياجات عملاء "رينو".

ومؤخراً، حصلت "المسعود للسيارات" على جائزة الشيخ خليفة للتميز في العام 2023، كما نجحت في الحصول على جائزة نيسان العالمية لخدمة ما بعد البيع لثلاثة سنوات على التوالي: 2020، 2021، و2022، وذلك بعد تفوقها على وكلاء "نيسان" الآخرين على المستوى الدولي ضمن فئتها. وكانت "المسعود للسيارات" قد حصدت سابقاً جائزة نيسان العالمية المرموقة في عامي 2013 و2019، وحصلت على جائزة الأداء المتميز في المبيعات وتجربة العملاء من نيسان في العام 2017. كما فازت بالجائزة العالمية لوكلاء رينو (P.A.R.I.S Challenge 2019)، وجائزة إنفينيتي العالمية لعام 2023. وتواصل شركة "المسعود للسيارات" تحقيق المزيد من النجاحات عبر تقديم باقة متميزة من المزايا لعملائها، تشمل توفير حلول تمويلية سلسة تندرج ضمن علاقات الشراكة القوية مع أبرز وأهم البنوك في الدولة، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كافة احتياجات العملاء تحت سقف واحد. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة بوابة التجارة الإلكترونية لشركتنا.

نبذة عن تابي

يساهم تطبيق تابي في خلق الحرية المالية في الطريقة التي يتسوق بها الناس ويكسبون ويدخرون من خلال إعادة رسم علاقتهم بالمال. يختار الملايين من المستخدمين تطبيق تابي الذي يمكنهم من التحكم في خطط إنفاقهم وتحقيق أقصى مستوى من الاستفادة من أموالهم.

تستخدم أكثر من 30,000 علامة تجارية عالمية وشركات صغيرة، بما في ذلك إيكيا وشي إن وأديداس وليفيل شوز وإتش آند إم وبلومنغديلز تقنية تابي لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين من خلال تقديم مدفوعات مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر.

تطبيق تابي نشط في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وقد وصلت قيمته إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في آخر جولة تمويل له والتي تضمنت مشاركة ويلينغتون مانجمنت، STV ومبادلة، وباي بال فينتشرز، آربور فينتشرز، بلوبول، شركة حصانة الإستثمارية، سوروس كابيتال، الشركة السعودية للاستثمار الجريء.

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