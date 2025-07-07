الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة: وقّعت الجامعة الأميركية في الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة "غاف لابز"، وهي شركة استشارية متخصصة في تقنيات البلوكشين مقرها إمارة دبي، بهدف تعزيز فرص الطلبة في التدريب العملي، والتعاون البحثي، والزيارات الميدانية، والتبادل المعرفي في مجالات تقنية متطورة وناشئة. جاءت الاتفاقية ضمن إطار برنامج النخبة بكلية الهندسة، والذي يركز على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي في مجالات البحث والتطوير والتدريب والتبادل المعرفي، والإشراف المشترك على مشاريع التخرج، وتنظيم زيارات ميدانية تطبيقية.

وفي تعليقه على أهمية الاتفاقية، قال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة: "تمثل هذه الشراكة مع شركة "غاف لابز" خطوة مهمة نحو ربط طلبتنا بأحدث تطورات الابتكار الرقمي. ونحن سعداء بهذا التعاون لما يحمله من فرص في الجيل التالي من الانترنت أو ما يعرف باسم "ويب 3" وتقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وهي مجالات تم دمجها بشكل استراتيجي في جميع برامجنا الهندسية ضمن برنامج "كلية الهندسة – الجيل الثاني". إن انخراط الطلبة مع خبراء في هذه القطاعات يكسبهم خبرات عملية تعزز مهاراتهم التقنية وتربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي".

تقدم شركة "غاف لابز" بموجب الاتفاقية فرص تدريبية مهنية تتماشى مع التخصصات الأكاديمية وأهداف الطلبة المستقبلية، كما تشمل الاتفاقية الإشراف المشترك على مشاريع التخرج والأبحاث، والتعاون في مبادرات بحث وتطوير، وتنظيم جلسات معرفية متخصصة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى مواقع العمل.

ومن جانبه قال فراس الصادق، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة والشريك الإداري في شركة "غاف لابز": "نؤمن في شركة "غاف لابز" أن تشكيل مستقبل التكنولوجيا يبدأ بتمكين الجيل القادم. إن شراكتنا مع الجامعة الأميركية في الشارقة تتيح لنا التعاون في إنشاء مساحة يلتقي فيها الابتكار بالتعليم. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتطوير المواهب الإقليمية في مجالات البلوكشين، والويب 3، والذكاء الاصطناعي. كما أن عملنا مع الطلبة على مشاريع عملية من خلال الإرشاد والتوجيه لا يتيح لنا أن نبني مسارات مهنية فحسب، بل أن نساهم أيضًا في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وآمن".

وتختص شركة "غاف لابز" في مجالات الاستشارات الإدارية، وأبحاث واستشارات التسويق، وخدمات تكنولوجيا السجل الموزع والتي هي نظام رقمي لتسجيل وإدارة البيانات بشكل آمن وشفاف عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر ، كما تقدم استشارات تقنية للقطاعات العاملة في مجالات البلوكشين، وويب 3، والواقع الافتراضي الشامل (الميتافيرس)، والأصول الرقمية.

تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية كلية الهندسة لتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والمجال المهني من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج النخبة، والذي يوفر للطلبة فرصًا مباشرة للتعامل مع أحدث التقنيات، والانخراط في تحديات واقعية، وبناء شبكات مهنية تعدهم للريادة في سوق العمل العالمي المتغير.

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حول الجامعة الأميركية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضًا من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقرًا لأعضاء هيئة تدريس وطلبة على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.

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