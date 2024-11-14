أبوظبي: وقعت شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة "إي آند"، مذكرة تفاهم مع "مجموعة سيرغاز"، الشركة الرائدة في مجال حلول الغاز ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تطوير حلول رقمية لتعزيز سلامة واستدامة شبكة توزيع الغاز في منطقة الخليج بما يتوافق مع لوائح الهيئات التنظيمية.

وبالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، ستعمل "إي آند إنتربرايز" و"سيرغاز" على تطوير مجموعة من الحلول، مثل العدادات الذكية، ومنصات الدفع الرقمية، والأنظمة المدعومة بإنترنت الأشياء، وتوريد الخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية، والبنية التحتية متعددة السحابات، والأمن السيبراني. كما ستعمل الشركة على تطوير البرمجيات المخصصة لكل من شبكات توزيع الغاز الحالية والجديدة في جميع أنحاء المنطقة. وسوف تتم تطوير هذه الحلول بتعاونٍ وثيق مع هيئات الدفاع المدني ودائرة الطاقة، وستمكن من السيطرة والتحكم في العمليات والكشف المبكر عن الحوادث، ما يتيح استجابةً أسرع لتعزيز السلامة والحفاظ على الأمن العام لمرافق الغاز.

وسيساعد دمج هذه الحلول الذكية أيضاً في تسهيل قياس مساهمات العملاء في تعزيز الاستدامة في استهلاك الغاز، ما يمكّن كل من مزودي الخدمات والمستهلكين من المشاركة بفعالية وشفافية في الممارسات المستدامة.

وقال راجي مجدي، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة "إي آند إنتربرايز": «يعتمد مستقبل الطاقة على بناء شبكات ذكية ومستدامة تتجاوز أطر المرافق التقليدية. لذا فإن تسخير التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يساعدنا في تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية الشاملة لأنظمة توزيع الغاز. ونهدف من خلال هذه الحلول الذكية إلى تعزيز مشاركة المستهلكين في ممارسات الطاقة المستدامة. وسيسهم تعاوننا مع "سيرغاز" في إرساء معايير جديدة للسلامة والمسؤولية البيئية في مختلف شبكات الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي».

من جهته، قال محمد دمق، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيرغاز": «تلتزم مجموعة "سيرغاز" باعتماد الحلول الرائدة في أنظمة تعبئة الغاز التي تعطي الأولوية للسلامة والاستدامة. ويأتي تعاوننا مع "إي آند إنتربرايز" في إطار التوجيه والدعم القيّم من القيادة العامة للدفاع المدني في الدولة ودائرة الطاقة في أبوظبي و المجلس الأعلى للطاقة بدبي، إلى جانب هيئات الدفاع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي. وستتيح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية تقديم أحدث التقنيات التي تمكّن الهيئات من مراقبة عمليات تعبئة الغاز والتحكم فيها عن بعد، ما يعزز من معايير السلامة بنحو كبير. كما أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه أن يرفع من مستوى السلامة ويسهم أيضاً في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة في المنطقة.»

وتمكّن هذه الشراكة "إي آند إنتربرايز" من توسيع نطاق خبرتها في قطاع الغاز، اعتماداً على حضورها الراسخ في مرافق الكهرباء والمياه من خلال التعاون مع شركات مثل الاتحاد للماء والكهرباء، كما أنها تمكّن مجموعة "سيرغاز" من تقديم خدمات أكثر تميزاً وأماناً للعملاء الحاليين والجدد.

وتهدف "إي آند إنتربرايز" و"سيرغاز" عبر هذه الشراكة إلى إرساء معايير جديدة للسلامة والشفافية والمساءلة البيئية، وإنشاء بنية تحتية مرنة للغاز تعزز في تحقيق المستقبل المستدام لهذا القطاع.

-انتهى-

#بياناتشركات