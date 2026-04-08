• التعاون يؤكد الالتزام المشترك بدعم منظومة العقارات في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن عقد شراكة استراتيجية مع "شوبا العقارية"، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير العقارات الفاخرة، لتوفير حلول متكاملة للتمويل السكني للمشترين في المشاريع السكنية الفاخرة قيد الإنشاء التابعة للشركة في أنحاء دبي.

من خلال هذا التعاون، سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني حلولاً تمويلية مصممة خصيصاً للعملاء المستوفين للشروط الذين يقومون بشراء وحدات في مشاريع "شوبا"، ما يتيح وضوح عملية التمويل منذ البداية، وأسعاراً تنافسية، وتبسيط عملية الموافقة.

وتعليقاً على التعاون، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يساهم بدفع عجلة النمو في قطاع العقارات في دبي، من خلال تعزيز منظومة ديناميكية وداعمة للراغبين في شراء المنازل. وبصفتنا مؤسسة مصرفية وطنية، فإننا سنظل ملتزمين ببناء الشراكات التي من شأنها تمكين عملائنا ولعب دور حيوي في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، ودعم متانة الاقتصاد المحلي. ويعد هذا التعاون مع شركة ’شوبا العقارية‘ دليلاً على التزامنا المستمر بدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتقديم قيمة تتجاوز الخدمات المصرفية المتعارف عليها".

تتميز "شوبا العقارية" بنموذجها للتكامل العكسي، حيث تدير عمليات التصميم والهندسة والبناء ومراقبة الجودة داخلياً. وبفضل خبرتها الطويلة الممتدة لخمسة عقود في مجال التطوير العقاري ضمن المجموعة، وآلاف المنازل قيد الإنشاء حالياً في دبي، تواصل الشركة تركيزها على تقديم مجمعات سكنية فاخرة تتميز بالحرفية العالية، والالتزام بموعد التسليم، والقيمة طويلة الأجل لمالكي المنازل والمستثمرين.

ومن جانبه، قال فرانسيس آلفرد، العضو المنتدب لشركة "شوبا العقارية": "يواصل قطاع العقارات في دبي استقطاب قاعدة متنوعة من المشترين العالميين، وأصبح توفير تجربة سلسة وشفافة لامتلاك منزل أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونسعى من خلال شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، إلى دمج حلول التمويل العقاري المهيكلة ضمن رحلة شراء المنازل في شركة ’شوبا‘، بما يُتيح للعملاء الاستفادة من الوضوح المالي المبكر وثقة أكبر عند شراء منازل قيد الإنشاء. يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بدعم المشهد العقاري المتطور في دبي وتحسين تجربة العملاء بشكل عام".

تقوم هذه الشراكة بدمج حلول التمويل العقاري المهيكلة بشكل مباشر ضمن رحلة مبيعات المطورين، بما يدعم المشترين للمنازل بدءاً من الحجز وحتى التسليم ويتجاوز الإقراض التقليدي.

بالنسبة للعملاء، تُترجم هذه الخطوة إلى شفافية وضوح مالي مبكر، وسرعة في الإجراءات، وتبسيط في الوثائق خلال مرحلة شراء العقارات قيد الإنشاء على الخارطة. ومن خلال توفير قدر أكبر من اليقين المالي خلال مرحلة البناء، يسهم هذا التعاون في تمكين المشترين من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن امتلاك المنازل والاستثمار بثقة أكبر.

تعزز هذه المبادرة التعاون بين المؤسسات المالية وكبار المطورين العقاريين، بما يدعم النمو المنظم والشفاف والمستدام في قطاع العقارات في دبي، مع المساهمة في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

:نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9.8 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 317 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات