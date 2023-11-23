العين: تسعى جامعة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها العالمية من خلال التعاون البحثي مع العديد من الجامعات الآسيوية، حيث تشارك جامعة الإمارات في تحالف الجامعات الآسيوية (AUA) بهدف توسيع قدراتها البحثية.

وأشار الدكتور أحمد مراد – النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى أن جامعة الإمارات تشجع على تعزيز العلاقات القائمة بينها وبين تحالف الجامعات الآسيوية. وأضاف أن "هذه الشراكات تسهم في تبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في العديد من التخصصات. بحيث تعمل المشاريع البحثية المشتركة على تحسين مستوى البحث العلمي وتطوير تكنولوجيات جديدة ذات أهمية في مجالات متنوعة مثل الطب والهندسة والعلوم البيئية".

وأكد أنه خلال الفترة ما بين 2018-2022 تمّ تمويل 47 مشروعاً بحثياً في برنامج الأبحاث المشتركة مع تحالف الجامعات الآسيوية AUA، تختص بمجالات متنوعة مثل الطب، الهندسة، العلوم، المياه، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة والطب البيطري، الإدارة والاقتصاد، بحيث تمّ تمويل 6 مشاريع بحثية في عام 2018 و تمويل 14 مشروع بحثي في عام 2020، و تمويل 14 مشروع بحثي في عام 2021، و تمويل 13 مشروع بحثي في عام 2022 ، مُفصّلة كالآتي: 13 مشروع بحثي بالتعاون مع جامعة مالايا في ماليزيا، 12 مشروع بحثي بالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية في جمهورية سنغافورة، 6 مشاريع بحثية مع جامعة تسينغ – هوا في جمهورية الصين الشعبية، 3 مشاريع بحثية بالتعاون مع كلّ من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، جامعة نزارباييف في كازاخستان، مشروعين بحثيين بالتعاون مع كلّ من جامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية، جامعة أندونيسيا في جمهورية أندونيسيا، وجامعة طوكيو في اليابان، ومشروعين بالتعاون المشترك بين جامعتي مالايا وطوكيو. ومشروع بحثي مع جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية، ومع جامعة شولالونغكورن في تايلاند.

وأضاف أنه وبناءً على سجلات سكوبس من عام 2019 إلى عام 2023، فقد بلغ إجمالي عدد المنشورات البحثية المشتركة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة و جامعة الملك سعود 167 منشوراً بحثياً، فيما بلغ عدد المنشورات بين جامعة الإمارات وجامعة مالايا 116 منشوراً بحثياً. وبلغ عدد المنشورات بين جامعة الإمارات وجامعة سنغافورة الوطنية 73 منشوراً بحثياً، ومع جامعة نزارباييف 40 منشوراً بحثياً. إنتهى

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