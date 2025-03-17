دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظم "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، فعالية على مدى يومين لطلاب جامعة زايد بهدف نشر الوعي وتثقيف الطلاب حول أهمية المسؤولية المالية.

وقد أتاحت الفعالية الذي أقيمت تحت عنوان "MoneyWise" الفرصة للإمارات الإسلامي وهيئة تنمية المجتمع لتثقيف الطلاب حول مفاهيم الخدمات المصرفية الإسلامية، وزيادة الوعي نحو الممارسات المصرفية الاحتيالية، وإعداد الميزانيات والاستثمار، كل ذلك في ظل بيئة وأجواء ممتعة، تدور حول "غرفة التحدي" أو "غرفة الألغاز" وتم اختبار الطلاب حول معرفتهم وإلمامهم بالجوانب الأساسية للخدمات المصرفية، بهدف تعزيز ثقافتهم المالية.

وقد أقيمت الفعالية في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الإمارات الإسلامي وهيئة تنمية المجتمع في العام 2024 لدعم مبادرات الثقافة المالية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تأتي الفعالية متماشية مع ’عام المجتمع’ الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتعزيز قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة للمساهمة في دفع عجلة التقدم.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: " يشكل الاستقرار المالي للأفراد ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع متماسك ومستدام، ويأتي تعاوننا مع ’الإمارات الإسلامي‘ ضمن جهودنا المستمرة لنشر الوعي المالي بين الشباب، وضمان تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تعزز من استقرارهم ومستقبلهم، حيث تلعب توعية الطلاب بأسس التخطيط المالي والإدارة الذكية للموارد دوراً هاماً في تعزيز قدرتهم على بناء حياة مستقرة، بما يساهم في تحقيق أهداف ’أجندة دبي الاجتماعية 33‘ التي تركز على تمكين الأفراد وتعزيز الحماية الاجتماعية."

وبدوره، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "يسعدنا أن نتعاون مجدداً مع هيئة تنمية المجتمع وجامعة زايد في إطار هدف مشترك يتمثل في تمكين الشباب وتعزيز وعيهم بالأمور المالية. كما نفخر بهذه المبادرة التي تهدف إلى تثقيف الطلاب حول استراتيجيات الإدارة والتخطيط المالي من أجل مستقبل أكثر استقراراً. ويأتي هذا منسجماً مع ’أجندة دبي الاجتماعية 33‘، التي تهدف إلى تلبية طموحات دبي المستقبلية وتعزيز مبادراتها في مجال الحماية والتمكين الاجتماعي."

وأضاف: "نحن سعداء برؤية نتائج ومخرجات فعاليتنا الناجحة التي استمرت لمدة يومين، والتي استخدمت مفهوماً مبتكراً وممتعاً وقابلاً للتطبيق لتشجيع الطلاب وإلهامهم للتعلم. ونأمل من خلال تعاوننا، أن نستمر في إحداث التأثير الإيجابي المرجو وتعزيز الثقافة المالية في المنطقة."

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة، على أهمية الثقافة المالية كمهارة حياتية أساسية يجب أن يتقنها كل طالب، مشيرًا إلى أن مبادرة "MoneyWise" توفر تجربة تفاعلية وغنية لطلبة الجامعة، تمكنهم من تطوير هذه المهارات بفعالية.

وأضاف: "يسرنا التعاون مع الإمارات الإسلامي وهيئة تنمية المجتمع في هذه المبادرة الفريدة، التي تمنح طلبتنا فرصة لاكتساب فهم أعمق للإدارة المالية، مما يهيئهم ليس فقط للنجاح الأكاديمي، بل أيضًا لتحقيق الاستقرار المالي مدى الحياة."

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

-انتهى-

#بياناتشركات