مودرن جاس وكونتكت يتعاونان لتقديم حلول مالية مستدامة للغاز الطبيعي

القاهرة : أعلنت شركتي "مودرن جاس" و شركة "كونتكت كريدي تك"، الذراع التمويلية الرقمية التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بهدف تقديم خدمات وتسهيلات مالية مبتكرة من خلال توفير طرق دفع متنوعة لتسهيل عملية دفع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للعملاء.

يأتي هذا التعاون في إطار توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة إيجاد حلول مالية مبتكرة للعملاء، وتوفير خيارات دفع متعددة لتيسير عملية توصيل الغاز الطبيعي. كما يتماشى هذا التعاون مع رؤية الدولة المصرية 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للسوق المصري، مع الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

وقد قام بتوقيع العقد كل من السيد المهندس/ محمد قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مودرن جاس، والسيد المهندس/ عمر الفقي، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك.

وفي هذا السياق، أعرب السيد المهندس/ محمد قنديل عن سعادته بهذا التعاون الاستراتيجي، قائلاً: "تأتي هذه الشراكة في إطار توجيهات السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة إيجاد حلول مالية مبتكرة لتسهيل عملية توصيل الغاز الطبيعي للعملاء. نحن في مودرن جاس نؤمن بأهمية التحول الرقمي ودوره في تقديم خدمات متميزة ومتكاملة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع شركائنا في كونتكت كريدي تك. وهذه هي المرة الأولى في قطاع البترول في مصر التي نتعاون فيها مع شركة تكنولوجيا مالية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات مبتكرة للسوق المصري."

من جانبه، قال السيد المهندس/ عمر الفقي: "نحن في كونتكت كريدي تك نلتزم بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. هذا التعاون مع مودرن جاس يعد خطوة مهمة في تحقيق رؤيتنا لتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة تسهل على العملاء دفع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات معاً. وسيتمكن العملاء بعد التعاقد مع كونتكت كريدي تك لتمويل تركيبات الغاز الطبيعي من استخدام تطبيقنا المحمول كونتكت ناو لإدارة مدفوعاتهم ودفع كل فواتيرهم مثل فواتير الكهرباء، الغاز، المياه، وغيرها بكل سهولة ويسر."

كما أضاف السيد/ سعيد زعتر: " نحن سعداء اليوم في كونتكت بشراكتنا الاستراتيجية مع مودرن جاس لتوفير حلول تمويلية لتركيبات الغاز الطبيعي بالمنازل. كمؤمنين بدور الطاقة النظيفة، نرى في الغاز الطبيعي حلا صديقا للبيئة ومستداما. ستساهم هذه الشراكة في دعم المجتمعات والاقتصاد من خلال تسهيل استخدام عائلاتنا لهذا المصدر الفعال من حيث التكلفة، مما سيقلل الانبعاثات ويحسن جودة الهواء الذي نتنفسه".

تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الشركتين بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للعملاء، وتعزيز التحول الرقمي في مصر بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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