دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "إنسبشن"، إحدى شركات مجموعة "جي42" والمتخصصة في ابتكار المنتجات والحلول المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن تعاونٍ استراتيجيٍ جديد مع شركة "بين آند كومباني" العالمية لتسريع وتيرة تبنّي الحلول المؤسسية المعززة بالذكاء الاصطناعي عبر قطاع الخدمات المالية حول العالم.

ويجمع هذا التعاون بين خبرات "إنسبشن" في تطوير الحلول المؤسسية المدعومة بالتقنيات الذكية، وخبرة "بين آند كومباني" العالمية في التحوّل المؤسسي وتبنّي الابتكارات الحديثة بفاعلية وأمان، بهدف تمكين المؤسسات من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحلول الذكية وتطبيقها على نطاقٍ واسع، بما يرفع من كفاءتها التشغيلية ويدعم قراراتها الاستراتيجية. وستكون منصة (In)Alpha ، وهي منصة ذكاءٍ اصطناعيٍّ متقدمة، مصمَّمة لتعزيز كفاءة المستثمرين ودقّة قراراتهم، أولى ثمار هذا التعاون، حيث ستركّز المرحلة الأولى على تطوير عمليات الاستثمار، تمهيدًا لتوسيع نطاق استخدامها في مجالاتٍ مؤسسيةٍ أخرى مستقبلًا.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركتان معًا على دمج خبراتهما وقدراتهما لتقديم حلولٍ ذكيةٍ آمنةٍ وموثوقة، قابلةٍ للتطبيق في البيئات المؤسسية، تُساعد فرق الاستثمار على اتخاذ قراراتٍ مستنيرةٍ قائمةٍ على تحليلاتٍ دقيقةٍ للأسواق واستشراف اتجاهاتها، إلى جانب تسريع إنجاز المهام وتقليل الجهد اليدوي، مع الالتزام بمعايير الخصوصية وحوكمة البيانات. وتُعد منصة (In)Alpha مثالًا عمليًا على هذا التعاون، إذ ستُطرح مع مجموعةٍ من حلول الذكاء الاصطناعي الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وجاء الإعلان عن الشراكة خلال مشاركة "إنسبشن" في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، حيث تستعرض قدرات (In)Alpha إلى جانب أحدث ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي في جناح مجموعة "جي42" بالقاعة رقم (6) والقاعة الحكومية رقم (18)، تحت شعار "الذكاء الأصيل .. الأثر الحقيقي".

وبهذا الصدد، قال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي في "إنسبشن": "تعكس شراكتنا مع "بين آند كومباني" مكانة دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍ للابتكار في مجال التقنيات الذكية ذات الأثر العالمي. ومن خلال الجمع بين خبرة "بين آند كومباني" الواسعة في قطاع الاستثمار، وقدرات "إنسبشن" المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، نعمل على توحيد نقاط القوة لدى الطرفين لإحداث نقلةٍ نوعيةٍ في طرق بحث المستثمرين عن الفرص الاستثمارية وتقييمها وإدارتها." وأضاف: "تمثّل هذه الشراكة دليلًا عمليًا على القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي، وقدرته على إعادة صياغة عملية صنع القرار على نطاقٍ واسع."

من جانبه، قال تشاك ويتن، الشريك الأول والرئيس العالمي للقدرات الرقمية في "بين آند كومباني": "تجمع منصة (In)Alpha بين خبرتنا العميقة في القطاع الاستثماري، والابتكار الذي طوّرته "إنسبشن" في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستهدف المنصة تعزيز دور الخبرة البشرية لا استبدالها، إلى جانب تسريع عملية اتخاذ القرار عبر مختلف مراحل دورة الاستثمار. ومن خلال هذا التعاون، نُمكّن المستثمرين من التحرك بسرعةٍ أكبر، واتخاذ قراراتٍ واثقة، ورفع جودة الأداء الاستثماري على نحوٍ ملموس."

فيما قال الدكتور فلوريان مولر، رئيس قسم حلول الذكاء الاصطناعي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "بين آند كومباني": "يُطلق هذا التعاون مرحلةً جديدةً في تطوّر الذكاء الاصطناعي بالمنطقة، تقوم على الجمع بين الابتكار المحلي والتأثير العالمي، والتبنّي المسؤول للتقنيات الحديثة، من خلال توحيد الخبرة العالمية لـ"بين آند كومباني" والريادة الإماراتية لـ"إنسبشن". كما يعكس هذا التحالف التزامنا بمساعدة المؤسسات على تطوير استخدام البيانات والحلول الرقمية بشكلٍ آمنٍ وقابلٍ للتوسّع."

نبذة عن "إنسبشن"

تُعد شركة "إنسبشن"، التابعة لمجموعة "جي42"، من أبرز الشركات الرائدة في المنطقة في تطوير المنتجات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، سواء المتخصّصة في قطاعات محددة أو تلك المرنة التي تتجاوز حدود الصناعات التقليدية. وانطلاقًا من إرثٍ عريق في البحث والتطوير، ترسّخ "إنسبشن" مكانتها بوصفها المحرّك الرئيس لمنظومة ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجموعة، حيث تعمل على تحويل البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة – التي تشمل مراكز البيانات فائقة الأداء، والمنصات السحابية، وأنظمة المعالجة المتطورة – إلى حلولٍ تطبيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في الواقع.

وتضم محفظة "إنسبشن" مجموعةً من الحلول النوعية التي تعكس عمق خبراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، لتمكين المؤسسات من رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وتشمل "(In)Sight"، و"(In)Alpha"، و"(In)Procurement"، و"(In)Climate"، و"(In)Health"، إلى جانب مجموعة "(In)Business Suite"، وهي حزمة مرنة لا تقتصر على قطاعٍ بعينه، وتهدف إلى تطوير الوظائف المؤسسية في مجالات مثل المشتريات، وإدارة رأس المال البشري، وتنظيم إجراءات العمل، ومعالجة العمليات المؤسسية المعقّدة، وتجربة العملاء.

ولا يقتصر دور "إنسبشن" على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد رسالتها لتشمل التزامًا راسخًا بإحداث أثرٍ مجتمعي إيجابي من خلال مبادراتٍ تهدف إلى بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدّمتها برنامج "قدرة تك – QudraTech"، الذي يُعنى بتأهيل الكفاءات الإماراتية وتمكينها من تطوير مهاراتها للعمل عن بُعد، دعمًا لطموح دولة الإمارات في أن تكون من بين أكثر دول العالم استعدادًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.inceptionai.ai

نبذة عن"بين آند كومباني"

تُعد شركة "بين آند كومباني" من كبرى شركات الاستشارات الإدارية العالمية، تعمل على تمكين صنّاع التغيير الأكثر طموحًا حول العالم من رسم ملامح المستقبل. ومن خلال حضورها في أكثر من 65 مدينة موزعة على 40 دولة، تعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع عملائها بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج استثنائية، وتجاوز المنافسن، وإعادة تعريف القطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها.

وتعتمد "بين آند كومباني" نهجًا متكاملًا يجمع بين الخبرة العميقة والابتكار الرقمي، مدعومًا بشبكة واسعة من الشركاء والمبدعين في مجالات التحول الرقمي، لتقديم حلولٍ أسرع وأكثر كفاءة واستدامة. كما تلتزم الشركة بمسؤوليتها المجتمعية من خلال برنامجٍ يمتد لعشر سنوات يهدف إلى استثمار أكثر من مليار دولار في الخدمات التطوعية، ودعم المنظمات التي تتصدى لأهم التحديات العالمية في مجالات التعليم والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

وحصلت الشركة على تصنيف البلاتينيوم من منصة EcoVadis الرائدة عالميًا في تقييم الأداء البيئي والاجتماعي والأخلاقي لسلاسل الإمداد، لتُصنَّف بذلك ضمن أعلى 1% من الشركات أداءً عالميًا.

ومنذ تأسيسها عام 1973، تقيس "بين آند كومباني" نجاحها بمدى نجاح عملائها، محافظةً على أعلى مستويات الثقة والرضا في قطاع الاستشارات على مستوى العالم.

