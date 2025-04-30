الإمارات العربية المتحدة، دبي: افتتحت تعاونية الاتحاد فرعاً جديداً في منطقة ند الشبا، داخل ند الشبا مول، بحلة جديدة، وذلك في إطار خططها واستراتيجياتها للانتشار والتوسع. حيث بلغ عدد فروع التعاونية بعد افتتاح الفرع الجديد 28 فرعاً.

وافتتح الفرع الجديد كل من رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي، والرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات، بجانب عدد من المسؤولين.

وأكد محمد الهاشمي بأن افتتاح الفرع الجديد جاء مواكبة للتطور الذي يشهده قطاع التجزئة بالدولة، وبحلة جديدة لتلبية احتياجات المتسوق بطريقة فريدة.

وأضاف بأن للتعاونية استراتيجية واضحة وخطة عمل طموحة لتطوير أعمالها وتحديث فروعها لتواكب تطلعات المستهلكين في إمارة دبي.

ولفت بأنه مع افتتاح فرع ند الشبا الجديد يرتفع عدد فروع التعاونية إلى 28 فرعاً منتشرة في أنحاء إمارة دبي، مشيراً إلى أن الفرع الجديد روعي خلال إنشائه وتصميمه تطبيق أفضل المعايير الهندسية والتصاميم العالمية التي تتيح للمستهلكين تجربة تسوق جديدة وسلسة فريدة من نوعها، لافتاً إلى أنه سيلبي متطلبات المستهلكين بسبب موقعه المميز، خاصة القاطنين في منطقة ند الشبا 2،3،4 ، إضافة للمناطق المحيطة به الأخرى.

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