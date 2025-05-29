الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: افتتحت تعاونية الاتحاد رسمياً فرعها الجديد في الخوانيج مول، الذي يشكّل إضافة نوعية لمنظومة التسوّق العصري في إمارة دبي، وذلك في منطقة الخوانيج الثانية ضمن مشروع الشيخ محمد بن راشد للإسكان، تعزيزاً لدورها في دعم المجتمعات السكنية الحديثة وتلبية احتياجاتها اليومية.

ويمتاز “الخوانيج مول” بتصميمه المعماري العصري الذي يراعي الراحة وسلاسة الحركة، ويُقدّم تجربة تسوّق متكاملة تجمع بين جودة الخدمات، وجماليات التصميم، وسهولة الوصول، ويمتد المول على مساحة بنائية تفوق 70 ألف قدم مربع، ليضم مزيجاً متوازناً من الهايبرماركت بتصميمه الحديث، ومنافذ خدمية وتجارية متنوّعة، وحضانة أطفال، ومحطة خدمة "إينوك"، إلى جانب مواقف سيارات خارجية تضمن راحة الزوار من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

وقد حضر حفل الافتتاح كل من سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، ومحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتعاونية، وظلال بن قريش الفلاسي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين والشركاء والموردين والعملاء.

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال محمد الهاشمي: "هذا المشروع ليس مجرد مركز تجاري، بل مساحة اجتماعية تم تصميمها بعناية لتقديم تجربة زبون متميزة تواكب متطلبات الحياة العصرية في دبي، حيث حرصنا على أن يكون التصميم مريحاً، مرناً، وقريباً من احتياجات العائلات والأفراد على حد سواء".

وأضاف أن وجود التعاونية ضمن مشروع الشيخ محمد بن راشد للإسكان يؤكد التزامها بدعم المجتمعات السكنية وتوفير خدمات نوعية قريبة من الناس، مشيراً إلى أن “الخوانيج مول” يترجم رؤية التعاونية في تقديم نموذج جديد في عالم تجارة التجزئة، يقوم على فهم أعمق لاحتياجات المجتمع، وسعي دائم نحو الابتكار والتميز.

وأكد الهاشمي أن المشروع يأتي ضمن خطة توسع استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور التعاونية في المناطق السكنية الحديثة بدبي، عبر مراكز تجارية تجمع بين التنوع في الخيارات، وجودة الخدمة، وسهولة الوصول.

ويضم "الخوانيج مول" باقة من العلامات التجارية والمطاعم والمقاهي ومحل صرافة وبنك، مما يتيح تجربة تسوّق وترفيه وخدمات في مكان واحد، تُناسب مختلف شرائح المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ المشروع تم على أرض تجارية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بما يعكس تكامل الجهود بين القطاعين التعاوني والحكومي في خدمة السكان وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وبافتتاح "الخوانيج مول"، تؤكد تعاونية الاتحاد رؤيتها في أن تبقى حاضرة في قلب المجتمع، عبر بيئات تسوّق عصرية تضع راحة الزبون وتوقعاته في صلب الاهتمام، وتقدّم قيمة حقيقية للمجتمع.

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