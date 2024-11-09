الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: استقبلت تعاونية الاتحاد وفداً رسمياً أردنياً رفيع المستوى، ضم مجموعة من رؤساء الدوائر والشركات الأردنية ومختصين بالتجارة العامة ورواد الأعمال المستقلين، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين، حيث قام الوفد بعرض خدمات شركاتهم التي تقدمها لقطاع التجزئة، إضافة إلى الاطلاع على الممارسات العالمية التي تتبعها التعاونية في مجال البيع بالتجزئة وطرق توريد الأغذية والمنتجات إليها.

وكان في استقبال الوفد الزائر محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي للتعاونية، ونيلس جرون الرئيس التنفيذي التجاري، وهدى سالم مدير أول قسم الاتصال، وعدد من الموظفين بالتعاونية.

وضم الوفد الزائر القنصل العام للملكة الأردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية عاصم عبابنة، والمهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والشركات الصناعية الأردنية، حيث قام الطرفين خلال جلسة حوارية نظمتها التعاونية بمقر إدارتها بالورقاء سيتي مول، لبحث سبل التعاون التجاري بين الطرفين للمستقبل القريب.

واستمع الوفد الزائر إلى أهم الخدمات التي تقدمها التعاونية للمتسوقين التي تتبعها بأفضل الممارسات المطبقة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة والتسليم وخدمات سعادة العملاء واستراتيجيات التوسع والحلول الرقمية للبيع بالتجزئة، إضافة إلى اطلاعهم على العديد من المعلومات حول ثقافة تجارة التجزئة في تعاونية الاتحاد، كما قام الوفد بعرض أهم المنتجات الأردنية والصناعات المحلية التي تتمتع بها الأردن.

وشكر القنصل الأردني عاصم عبابنة، تعاونية الاتحاد على حسن الاستقبال والفرصة التي أتيحت للوفد الأردني لبحث سبل التعاون بين الطرفين والتعرف على الآليات المتبعة لدى التعاونية لتوريد المنتجات والسلع الغذائية وغير الغذائية، وأحدث تقنيات التوريد المستخدمة، والتي تفتح آفاق للتعاون بالمستقبل بينهم وبين التعاونية كونها تعتبر منصة عالمية من حيث تنوع المنتجات والسلع.

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