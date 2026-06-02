الامارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد حصول فروعها في واحة دبي للسيليكون، والخوانيج، والنهدة، وموتور سيتي على شهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، وذلك تقديراً لفاعلية نظام إدارة سلامة الغذاء المطبق لديها وامتثاله للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

ويعكس هذا الإنجاز التزام تعاونية الاتحاد بتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية والإجراءات الوقائية التي تضمن جودة المنتجات الغذائية وسلامتها في مختلف مراحل التداول والتخزين والعرض، بما يسهم في تعزيز التميز التشغيلي ورفع مستوى الثقة لدى المستهلكين.

وتؤكد الشهادة نجاح التعاونية في تطبيق منظومة متكاملة لإدارة سلامة الغذاء تعتمد على تحديد المخاطر المحتملة والتحكم بها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمتسوقين.

وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: "يمثل حصول فروعنا على شهادة HACCP محطة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لعملائنا، حيث نحرص بشكل دائم على تطبيق أحدث المعايير الدولية في عمليات تداول وتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية، بما يضمن توفير تجربة تسوق آمنة وموثوقة ويعزز ثقة المستهلكين بتعاونية الاتحاد."

وأضاف: "سنواصل الاستثمار في تطوير أنظمة الجودة والسلامة الغذائية وتبني أفضل الممارسات التشغيلية بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات التميز والاستدامة في قطاع تجارة التجزئة."

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية تعاونية الاتحاد الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة والالتزام بالمعايير العالمية في جميع عملياتها، بما يدعم مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات تجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

