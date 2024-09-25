الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد والمدرجة أسهمها في سوق دبي المالي عن تعاونها مع شركة الرمز كابيتال، إحدى أكبر مزودي خدمات الوساطة في الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتقديم خدمات وحلول استثمارية ومعلومات فورية عن السوق لمساعدة المساهمين من الاستفادة من فرص التداول بسوق دبي المالي.

وتفصيلاً، أكد الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، بأن التعاونية قامت بتوفير جناح خاص في اتحاد مول - مركز إسعاد المساهمين، لشركة الرمز كابيتال بهدف تقديم خدمات متعلقة بسوق الأسهم للمساهمين، حيث سيقوم موظفي الشركة بمساعدة مساهمي التعاونية في الأمور المتعلقة بسوق الأسهم وتسجيلهم للتداول في أسهم تعاونية الاتحاد، إضافة إلى مساعدتهم في فتح وتحديث حساباتهم في سوق دبي المالي.

وبين بأن التعاونية تعاونت مع شركة الرمز لما لها من خبرة كبيرة في الأسواق المالية حتى يستفيد مساهمي التعاونية من خدماتها كونها تعتبر من أكبر شركات الوساطة المالية الرائدة في الدولة، مشيراً إلى أن الشركة ستوفر في جناحها فريق متخصص ومهني يتمتع بالخبرة الكافية والكفاءة العالية لمنح المساهمين المعلومات الدقيقة حول آلية تداول أسهمهم وإدارتها وأخر مستجدات التداول.

وأشار إلى أن التعاونية تسعى باستمرار إلى توفير خدمات عالية المستوى للمساهمين، بما يحقق أعلى درجات رضاهم.

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