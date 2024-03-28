الإمارات العربية المتحدة، دبي: وقعت تعاونية الاتحاد اتفاقية تعاون مع «سكاي واردز طيران الإمارات» لتصبح بذلك شريكاً في تطبيق «سكاي واردز إيفريداي Skywards Everyday ، الذي يعتبر من أهم التطبيقات الحائزة على الجوائز العالمية، وبذلك ارتقت تعاونية الاتحاد بتجربة برنامج الولاء الخاص بها إلى آفاق جديدة من خلال شراكتها مع Skywards Everyday، الذي سيمكن عملاء تعاونية الاتحاد من كسب أميال سكاي واردز طوال اليوم، وكل يوم عبر الإنترنت ومن خلال 27 منفذاً يتبع لها في دبي.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد السيد محمد الهاشمي، والنائب الأول للرئيس لقطاع سكاي واردز طيران الإمارات الدكتور نجيب بن خضر، في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات بتاريخ 27/03/2024.

ويمكن للعملاء كسب الأميال عبر اتباع ثلاث خطوات بسيطة: التنزيل، وإضافة بطاقة دفع، وكسب الأميال، حيث يتعين على العملاء تنزيل تطبيق Skywards Everyday من متجر تطبيقات iOS أو متجر Google Play وتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل عضوية سكاي واردز طيران الإمارات وإضافة ما يصل إلى خمس بطاقات خصم أو ائتمان من Visa أو Mastercard على تطبيق Skywards Everyday.

كما يمكن للعملاء كسب الأميال مع كل عملية شراء تتم باستخدام أي بطاقة دفع مرتبطة في جميع منافذ بيع تعاونية الاتحاد وعبر الإنترنت، إذ أن الأعضاء سيكسبون ميلاً واحداً مقابل كل 5 دراهم يتم إنفاقها في تعاونية الاتحاد، مثل الشراء من البقالة والإلكترونيات ومنتجات التجميل والمنتجات الشخصية ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة وغيرها، إضافة إلى أنه يمكن لحاملي بطاقات سكاي واردز طيران الإمارات ذات العلامة التجارية المشتركة كسب المزيد من الأميال على نفس عملية الشراء.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «إن سكاي واردز طيران الإمارات يعتبر من برامج الولاء الحائزة على العديد من الجوائز، إذ يأتي توقيعنا للاتفاقية ضمن التزامنا بإطلاق وتوفير مبادرات جديدة لعملائنا، حيث أن شراكتنا مع Skywards Everyday تثري تجربة التسوق لعملائنا، وتكافئهم بأميال سكاي واردز ونقاط الولاء تميّز على جميع عملياتهم الشرائية.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «يعد التعاون مع تعاونية الاتحاد إنجازاً هاماً في توسيع عروض Skywards Everyday، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الشراكة، نعزز التزامنا بتقدير ومكافأة أعضائنا على إنفاقهم اليومي، حيث يمكن للأعضاء استخدام هذه الأميال على الفور للحصول على تذاكر مكافآت طيران الإمارات أو شركات الطيران الشريكة، والترقيات، وبطاقات الهدايا مع سكاي واردز مايلز مول، والإقامات في الفنادق، وغيرها من المكافئات الأخرى، لافتاً إلى أنه يمكن لأعضائنا الآن كسب المزيد من الأميال بشكل أسرع، وعيش حياة أكثر ثراءً والسفر بشكل أفضل”.

حول سكاي واردز كل يوم

يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات كسب أميال سكاي واردز أثناء التنقل مع Skywards Everyday. ، ويتوفر للأعضاء حرية الاختيار من خلال أكثر من 250 شريكاً مشاركاً وأكثر من 1000 منفذ بيع في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر التسوق والمطاعم الفاخرة والعادية والصحة والجمال والترفيه والتسلية والبقالة والصيدلة والخدمات، ويمكن للأعضاء الحصول على ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها مع جميع الشركاء باستثناء البقالة والصيدلية التي تقدم ميلاً واحداً مقابل كل 5 دراهم يتم إنفاقها.

حول تعاونية الاتحاد

أنشئت تعاونية الاتحاد بموجب القرار الوزاري رقم ٣١/ ٢ المؤرخ في ٢٤ مايو ١٩٨٢، والصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (آنذاك)، لتحسين حال أعضائها اجتماعياً واقتصادياً، وخدمة المجتمع في منطقة عملها، وذلك بإتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال تجارة التجزئة، وتتمثل الأنشطة الرئيسية للتعاونية في تأسيس محلات الهايبرماركت والمراكز التجارية في دولة الامارات وإدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

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